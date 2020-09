Sport



Torna il calcio al Nardini con il torneo del Settembre Castelnuovese

lunedì, 28 settembre 2020, 08:23

di simone pierotti

Il 26 settembre rimarrà una data “storica” per il calcio giovanile di Castelnuovo: dopo sette mesi di stop forzato, con l’annullamento di tutti i campionati e tornei già programmati, la società gialloblu, in attesa della ripresa delle competizioni ufficiali, ha organizzato un torneo, il “Settembre Castelnuovese”. Un bel segnale di ripartenza e fiducia nel futuro, con la riapertura delle porte dello stadio “Alessio Nardini” che ha accolto un buon pubblico per assistere alla prima giornata del torneo, riservato alla categoria degli Esordienti 2009.

In campo quattro squadre: la squadra ospitante del Castelnuovo allenato da Michele Mori insieme al suo vice Simone Lezoli, il Luccasette Empoli Academy allenatore da Alberto Pucci, il Piazza 55 e lo Sporting San Donato. Al termine di una serie di belle sfide ed avvincenti sfide, si è aggiudicato il trofeo del primo posto il Luccasette.

La giornata è riuscita perfettamente, nel pieno rispetto delle norme anticontagio da covid-19, sia per quanto riguarda l’utilizzo degli spogliatoi e l’accoglienza delle squadre, sia per il pubblico in tribuna. Un ringraziamento particolare da parte della società a quanti hanno collaborato alla riuscita, sia i dirigenti della squadra 2009, Alessandro Ceccarelli, Saverio Tardelli e Luca Pellicci, sia i tanti volontari che hanno lavorato all’organizzazione del torneo.

Appuntamento alle prossime settimane con le giornate relative agli Esordienti 2008 ed ai Pulcini 2010 e 2011.