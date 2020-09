Sport



Va ai Diavoli Neri Gorfigliano il derby di Coppa contro il Vagli

domenica, 20 settembre 2020, 22:07

di michele masotti

1-0

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Biagiotti, Pennucci, Gianluca Cassettai, Touray, Tonelli, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Del Giudice (67’Fontanini) A disposizione: Satti, Gemma, Pellegrinotti, Santini, Pucci, Torre e Pedri Allenatore: Bertei-Alessandro Cassettai

Vagli: Papeschi, Stefano Pioli (46’Turri), Pancetti (65’Pucci), Tolaini, Bacci, Tognarelli, Muccini (71’Bertucci), Malatesta, Biggi, Franchi e Marigliani A disposizione: Bertini, Orsetti, Castelli, Pioli, Onesti e Coltelli Allenatore: Roberto Biagioni

Marcatore: 79’Ceccarelli

Note: Ammoniti Monaco, Crudeli, Del Giudice, Stefano Pioli, Tognarelli e Malatesta

Un guizzo del sempreverde bomber massese Ceccarelli regala un successo importante ai Diavoli Neri Gorfigliano nell’atteso derby contro il Vagli, in quello che è stato il primo assaggio di un triangolare completato dal Molazzana. Proprio la formazione di Roberto Biagioni incontrerà domenica prossima tra le mura amiche i ragazzi di Compagnone per un altro gustoso antipasto del campionato.

Al 15’ la prima chance del pomeriggio è targata Vagli sull’asse di due ex di turno. Traversone dalla destra di Pancetti per la deviazione volante di Alessio Malatesta che non inquadra di un soffio lo specchio della porta. Tre minuti dopo arriva la replica dei locali con Tonelli che, sugli sviluppi di una punizione calciata da Monaco, in spaccata mette alto sopra la traversa. Cinque minuti più tardi, sempre su una situazione di palla inattiva, una potente conclusione di prima intenzione di Del Giudice finisce alta. Al minuto numero trentotto ecco un duello che riporta alla mente il Castelnuovo degli anni d’oro: Tolaini salva sulla linea un tiro a colpo sicuro scoccato da Pennucci.

Nella ripresa parte subito forte il Vagli con Damiano Biggi che chiama al grande intervento Carvajal. Replica immediata di Pennucci con un destro che finisce di poco a lato dalla porta di Papeschi. L’ex Castelnuovo si rende ancora protagonista impegnando severamente Papeschi. Gol fantasma richiesto dai locali con il tocco dell’ex Orsetti; per il direttore di gara la palla non ha varcato interamente la linea di porta. Ad undici minuti dal triplice fischio finale ecco il gol partita. Illuminante filtrante di Pennucci che manda solo a tu per tu con Papeschi l’ex Massese. La punta di Alessandro Cassettai di sinistro supera il numero uno del Vagli.