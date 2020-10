Sport



All’ultimo secondo Alfredini fa esplodere il Nardini: Pontremolese battuta

domenica, 18 ottobre 2020, 19:23

di simone pierotti

1-0

CASTELNUOVO: Pili, Pieroni, Telloli, Biagioni L, Biagioni R, Inglese, Casci (25’ s.t. Morelli), Marganti (33’ s.t. Bertucci), Galloni (25’ s.t. Alfredini), Piacentini, Lucchesini (45’ s.t. Ghiloni) A disp.: Farioli, Tortelli, Micchi, Lombardi, Brugiati All.: Renucci (Biggeri squalificato)

PONTREMOLESE: Cacchioli, Lecchini, Menichetti, Benassi (33’ s.t. D’Angelo), Filippi, Razzini (18’ s.t. Clementi), Cattani, Cargioli, Berzolla (18’ s.t. De Negri), Gabrielli (45’ s.t. Micheli), Occhipinti A disp.: Gussoni, Crispi, Bertolini, Imperatrice, Spagnoli All.: Zuccarelli

Arbitro: Gianluca Li Vigni di Palermo

Marcatori: 49’ s.t. Alfredini

Note: Ammoniti Telloli, Marganti, Gabrielli, Filippi, Occhipinti

Partenza col botto in campionato per il Castelnuovo che, all’ultimo tuffo di una partita equilibrata e ben interpretata da entrambe le squadre, agguanta in tre punti grazie ad una zampata nel neo centrato Anthony Alfredini. Forza di un gruppo che, anche oggi, nonostante le tante assenze, ha tirato fuori il meglio di sé, o ci ha provato, con tutti gli elementi chiamati in causa che hanno dato il proprio importante contributo.

Assenti i vari Giusti, Galletti, Ghafouri, El Hadoui, Bacci (per la squalifica rimediata lo scorso anno), rispetto al match di Coppa mister Biggeri (oggi sostituito dall’imbattuto e … quasi imbattibile, Alan Renucci) inserisce Casci.

Per il Castelnuovo è l’esordio in campionato, la Pontremolese è reduce dalla sconfitta dell’esordio, per cui entrambe le formazioni ci tengono a muovere la classifica, i punti sono già importanti in una stagione così corta (probabilmente anche più … di quanto preventivato). Pertanto si gioca sul filo dell’equilibrio più assoluto e le difese si dimostrano solide e difficilmente superabili. Inizio di gara un po' soporifero, i due portieri non vengono mai chiamati in causa. All’8’ colpo di testa di Occhipinti, Pili blocca senza problemi. Al 12’ Menichetti ci prova su punizione ma la barriera respinge. Al 15’ tiro in allungo di Berzolla, senza grosse speranze né risultati. Al 18’ Pili blocca un tiro di alleggerimento di Benassi. Dopo circa 20 minuti cresce il Castelnuovo che si rende insidioso con Lucchesini che calcia a lato. Al 25’ punizione potente ma centrale di Piacentini, blocca a terra Cacchioli. Al 35’ la migliore occasione per i gialloblu capita a Lucchesini che si destreggia bene in area sulla sinistra, da ottima posizione calcia ma Cacchioli chiude sul primo palo.

Nella ripresa entrambe le squadre cercano la vittoria, non arrivano grandi occasioni ma il risultato sembra potersi sbloccare da un momento all’altro. Al 10’ l’ottimo Cattani si accentra dalla sinistra ma il tiro è sbilenco. Al 16’ Casci resiste ad un difensore ed entra in area dalla destra, al momento della conclusione scivola e la palla si perde a lato. Al 18’ azione tambureggiante dei gialloblu con due conclusioni prima di Casci poi di Piacentini ribattute dalla difesa avversaria. Al 32’ bella punizione di Inglese dal limite col pallone che esce di poco a lato. La partita si sblocca al 4° minuto di recupero: punizione dalla tre quarti, Piacentini mette nel mezzo dove Alfredini svetta e, di testa, manda la palla in rete, dopo aver toccato il palo. Esplode il Nardini: il Castelnuovo conquista tre punti d’oro.