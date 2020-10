Sport



Ancora un rinvio per il Castelnuovo: domani quasi 50 partite rinviate in Toscana

sabato, 24 ottobre 2020, 13:12

di simone pierotti

Nuovo stop per il Castelnuovo: domani niente partita contro il Prato 2000. Si recupererà mercoledì 4 novembre. La società gialloblu ha chiesto e ottenuto il rinvio, in via precauzionale, alla luce degli ultimi fatti: ai tre calciatori ancora positivi al covid-19 si sono aggiunti altri giocatori in quarantena a causa dei provvedimenti presi dai rispettivi istituti scolastici.

Inevitabile il rinvio, come è accaduto in tanti altri campi della regione e non solo. In Serie D domani si giocherà soltanto in circa metà dei campi, con ben 34 partite rinviate su 83 (41%) e non è ancora finita perché i numeri si riferiscono alla giornata di ieri.

Anche nei campionati regionali della Toscana la situazione non sembra essere migliore e anche domani si sfioreranno le 80 partite rinviate, che si vanno a sommare alle tante ancora da recuperare. In Eccellenza sono 4 le partite rinviate, in Promozione 2, in Prima Categoria 7, in Seconda Categoria addirittura 21, con il girone A (quello della Lunigiana e Versilia) praticamente sospeso, Juniores Regionali 9, Allievi e Giovanissimi Regionali 14, oltre ad altre gare giovanili e di Coppa.