Coppa Italia Promozione, Pieve Fosciana eliminato dal Capezzano

domenica, 4 ottobre 2020, 20:26

di michele masotti

3-1

Capezzano: Bartelletti, Meucci, Caniparoli, Romanini, Togneri, Pizza, Maestrelli, Grossi, Pisani, Fiaschi e Picchi A disposizione: Puntelli, Longobardi, Da Mommio, Domenici, Gigliotti, Ratti, Iardella, La Rosa e Giacomo Motroni Allenatore: Riccardo Coli

Pieve Fosciana: Levrini, Angelini, Giusti, Turri, Pieri, Barsotti, Triti (Motroni), Barsanti, Bosi, Babboni (Parmigiani) e Remaschi (Bachini) A disposizione: Casci, Teani, Dini e Mazzei Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Alessio Bragoni (Assistenti Cosentini e Castorina)

Marcatori: 29’Pisani su rigore, 44’Caniparoli, 54’Bosi e 85’Maestrelli

Note: Espulso Barsanti per doppia ammonizione

Al termine di una settimana difficile, con alcuni assenze importanti come quelle di Regoli, Cortopassi Boggi e Lucchesi, il Pieve Fosciana esce dalla Coppa Italia di Promozione per mano dell’ambiziosa matricola Capezzano, di certo maggiormente abituata a giocare sul sintetico rispetto al team garfagnino. Il 3-1 finale del “Cavanis” è frutto di una gara divertente e con alcuni episodi decisivi per far pendere la bilancia dalla parte dei padroni di casa, come per esempio il contestato rigore che ha permesso a Pisani di sbloccare il risultato

In vista del debutto in campionato, si dovrebbe partire domenica 11 ottobre a meno che la Figc Toscana accolga la richiesta delle 19 compagine della Valle del Serchio di posticipare l’avvio del torneo, comunque per Francesco Fiori ci sono diverse indicazioni positive in questo primo scorcio di stagione. Il posto di Lucchesi nell’undici titolare viene preso dal rientrante Barsanti, tra i pali tocca al classe 2001 Levrini mentre la casella dell’under classe 2002 viene riempita da Triti. Al completo, invece, i padroni di casa che annoverano tra le loro fila il mediano Pizza, una vita trascorsa in C con le maglie di Esperia Viareggio, Avellino e Lucchese. Avvio garibaldino degli ospiti con un botta dalla distanza di Remaschi alzata in corner da Bartelletti. Al 13’ Bosi sfiora il bersaglio grosso con un rasoterra dal limite dell’area. Sul piano del gioco meglio il Pieve Fosciana che cerca di andare in profondità ma, come sovente accade nel calcio, a segnare sono gli avversari. Pisani trasforma in modo impeccabile il rigore concesso da Bragoni. Al 42’ grande doppio intervento di Bartelletti rispettivamente su Barsanti e Bosi.

Poco prima di raggiungere gli spogliatoi per l’intervallo, il Capezzano raddoppia con un gran conclusione del terzino mancino Caniparoli. Nella ripresa il Pieve Fosciana, a cui non basta il pareggio per accedere alla fase successiva, accorcia subito le distanza con l’opportunista Bosi. Il continuo forcing degli ospiti non scalfisce la buona gestione del Capezzano che chiude i conti nel finale con un preciso tiro di Maestrelli.

Domenica prossima, come detto, sarà tempo di campionato con un impegno casalingo che attende le rivali odierne. Il Pieve Fosciana affronterà il Maliesti mentre il Capezzano, al ritorno in questa categoria dopo diverse stagioni, si confronterà con la Larcianese.