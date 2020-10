Sport



Coppa Toscana, il pareggio nel derby qualifica i Diavoli Neri

domenica, 4 ottobre 2020, 18:40

di michele masotti

0-0

Molazzana: Bolognesi, Sarti (70’Matteo Bertoncini), Catalini, Santoni, Nelli(54’Tortelli), Abrami, Giannotti, Togneri, Gheri (54’Tamagnini), Mattia Bertoncini (70’Bresciani) e Balducci A disposizione: Guidi Allenatore: Daniele Compagnone

Diavoli Neri Gorfigliano: Riccardo Orsetti, Pellegrinotti, Pennucci, Fontanini (65’Satti), Tonelli, Touray (20’Gemma), Alessio Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Del Giudice (80’Biagiotti) A disposizione: Carvajal, Pucci Torre, Gianluca Cassettai e Santini Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Fatticcioni di Carrara

Note: Al 75’Tamagnini ha fallito un calcio di rigore

Esce il segno X sulla ruota di Molazzana, un risultato che premia i Diavoli Neri Gorfigliano, vincitori quindi del triangolare che vedeva al via anche il Vagli oltre che i ragazzi di mister Compagnone. Nel secondo turno di Coppa Toscana Pennucci e compagni affronteranno il Serricciolo, compagine massese in grado di allestire ogni stagione una rosa competitiva.

Ad una settimana dall’inizio del campionato, almeno per quanto concernono le date stabilite dalla Figc Toscana, sia Compagnone che Alessandro Cassettai devono fare i conti con alcune assenze. Tra i padroni di casa, costretti a vincere per accedere al turno successivo, mancano i due fratelli Ricci, Orsetti e Tognocchi mentre nei Diavoli non sono della partita l’attaccante Micchi e il portiere titolare Carvajal, costretto a sedersi in panchina per onor di firma a causa di problema muscolare.

Primo tempo equilibrato, come del resto è stata tutta la sfida, con un paio di occasioni a testa. Quelle di marca ospite portano la firma del solito Ceccarelli, sempre un pericolo per le difese avversarie, mentre il Molazzana va vicino al gol dapprima con un colpo di testa di Santoni poi con un punizione di Abrami finita di poco fuori. Nella ripresa non cambia il canovaccio della partita, sempre molto combattuta. I due allenatori ricorrono a piene mani dalle loro panchine per sparigliare una situazione incanalata su un pareggio che qualificherebbe i Diavoli Neri. Al 75’ il fischietto carrarino concede un rigore ai locali per un fallo di mano, secondo la formazione di Cassettai fuori aerea. Va sul dischetto il neo entrato Tamagnini che manda la palla sopra la traversa. Nel finale con il Molazzana sbilanciato in avanti, Satti sfiora in due circostanze il gol partita trovando sempre la pronta replica di Bolognesi.

Domenica, in attesa di capire come si evolverà la situazione generale, sarà tempo di campionato: i Diavoli Neri Gorfigliano saranno ospiti del Don Bosco Fossone mentre il Molazzana osserva già il suo turno di riposo.