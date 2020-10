Sport



Covid, due calciatori positivi: tutto il Castelnuovo in quarantena

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:15

di simone pierotti

Prima o poi doveva accadere, così si diceva. La ripresa delle varie attività, scolastiche e sportive tra le altre, che mettono in contatto tante persone, nonostante le tante regole che vengono adottate e seguite, ha portato al riscontro di nuovi casi di positività. Tutti sotto controllo, fortunatamente, ma pur sempre da seguire con attenzione.

Il caso più recente, ma che da poche ore sono divenuti due, riguarda il mondo del calcio: un calciatore del Castelnuovo, sottoposto a tampone covid-19 due giorni fa, è risultato positivo. Sono scattate pertanto le procedure USL che ha tracciato i contatti avuti dallo sportivo recentemente: tra questi tutti i calciatori della sua squadra, con i quali si allena quotidianamente. Gli uffici USL si sono messi in contatto con i responsabili della società sportiva che ha fornito quanto richiesto, con grande spirito di collaborazione. Un elenco di circa 20 – 25 soggetti, tra calciatori, tecnici e collaboratori che saranno contattati, a loro volta, dalla USL nei prossimi giorni per effettuare il tampone covid-19. Al momento sono tutti presso la propria abitazione, in quarantena, in isolamento e questo fino al primo e al secondo tampone di controllo: se entrambi risulteranno negativi, potranno riprendere la vita normale, altrimenti si avvia la relativa procedura. Intanto, i calciatori positivi al tampone sono divenuti due nelle ultime ore.

Naturalmente la società di via Puccini si è già messa in contatto con gli uffici della Federazione Calcio per avviare tutte le pratiche per ottenere il rinvio della prossima partita ufficiale, quella di domenica 4 ottobre contro il River Pieve in Coppa Italia. A questo punto appare scontato anche il rinvio della prima gara di campionato dell’11 ottobre a Camaiore. Come proseguirà (anzi … come inizierà) la stagione del Castelnuovo appare un grosso interrogativo, dato che la situazione è in piena evoluzione. Di fatto, da ieri la squadra è in quarantena, e per almeno due settimane nessuno uscirà di casa, figuriamoci se si allenerà. Peraltro, da alcuni giorni, erano già stati sospesi gli allenamenti della squadra Juniores, in via precauzionale, per la presenza di giocatori in quarantena.