“Covid, non esiste alcun caso positivo nel Ghiviborgo”

domenica, 11 ottobre 2020, 11:04

Il consiglio direttivo del Ghiviborgo interviene in merito al rinvio della partita con il Mezzolara per rassicurare tutti i propri sportivi, la popolazione della Valle del Serchio e le famiglie dei giocatori che non c’è alcun caso positivo di Covid/19 nella rosa, nello staff e neppure fra i dirigenti della società come invece riportato in alcune ricostruzioni.



"Venerdì pomeriggio - chiarisce il direttivo - abbiamo comunicato alla Lega Calcio serie D di un possibile caso di contatto con un parente stretto di un nostro tesserato e in attesa di avere la risposta del tampone faringeo del nostro tesserato che era stato in contatto con il famigliare positivo abbiamo fatto presente per eccessiva prudenza che sarebbe stato opportuno rinviare la partita rimettendoci alle decisioni della Lega Calcio serie D. Ieri (sabato) alle ore 12,30 è arrivata la comunicazione della lega che la partita veniva rimandata".

"Noi siamo convinti che in questo momento di ripresa della circolazione del virus - afferma la società - la prudenza per garantire la salute venga prima di tutto. E quindi noi siamo orgogliosi di avere scelto la strada” dell’eccessiva prudenza "nel far rimandare la partita. Vogliamo comunque informare l’opinione pubblica che nel tardo pomeriggio di ieri l’esito del tampone è risultato negativo e che quindi anche il presunto contatto famigliare non ha trasmesso il virus al nostro tesserato".

"La buona notizia - conclude la società - ha sollevato tutta la dirigenza; il fatto aveva generato nel nostro ambiente inquietudine e preoccupazione, un’esperienza che sicuramente farà crescere la nostra piccola organizzazione di fronte a un dramma così rilevante in quanto; una cosa è dire di riuscire a convivere con il virus e un'altra cosa e trovarci nel mezzo e riuscire a non drammatizzare e gestire la situazione con lucidità e responsabilità".