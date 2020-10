Sport



Dietro-front Figc: domani partite di calcio a porte chiuse. Siamo forse ai titoli di coda?

sabato, 10 ottobre 2020, 15:11

di simone pierotti

Domani partono tutti i campionati in Toscana, dai dilettanti alle giovanili. Non su tutti i campi si giocherà, a dire il vero, dato che 13 partite di campionato (oltre alle 11 di Coppa già rinviate) sono state spostate a data da definire.

Domani si gioca, ma pubblico ammesso o porte chiuse? Un dilemma che, in questi due giorni, è stato dibattuto e risolto in diversi modi, fino alla sentenza definitiva. In quella che pare essere una classica e tragicomica commedia all’italiana, a rimetterci sono e saranno le volenterose e martoriate società di calcio giovanile e dilettante perché domani il pubblico non sarà ammesso ad assistere.

La Figc regionale ha pubblicato negli ultimi minuti un nuovo bollettino ufficiale al riguardo, che fa seguito e modifica quello di ieri che, invece, aveva riammesso il pubblico negli impianti sportivi.

In effetti le autorità di pubblica sicurezza hanno contestato questa ultima decisione che andava in contrasto con i DPCM in vigore, ovvero gare di campionato a porte chiuse, pubblico ammesso soltanto per amichevoli, tornei o gare di Coppa.

Pertanto, domani, saranno ammesse soltanto 35 persone per società, ivi compresi calciatori e dirigenti in lista, oltre a giornalisti, personale sanitario e forze dell’ordine. Biglietterie chiuse.

Un provvedimento che fa esplodere il malcontento tra le società, già poco celato negli ultimi giorni a causa dei noti problemi causati da coronavirus e quarantene.

La stessa Lega Dilettanti, sui propri canali istituzionali, ha fatto trasparire che si riserva di analizzare il nuovo DPCM di imminente pubblicazione da parte del Governo, per valutare se ci saranno le condizioni per affrontare la stagione dei dilettanti e del settore giovanile oppure se sarà necessario avviare una rapida riflessione per altre strade che, a questo punto, non possono che essere la sospensione o il blocco totale.