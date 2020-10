Sport



Eccellenza, sconfitta al debutto per il River Pieve contro il forte Cascina

domenica, 11 ottobre 2020, 17:17

di michele masotti

0-3

River Pieve: Tonarelli, Fanani, Byaze, Riccomini, Petretti (Michelini), Satti, Cecchini, Ceceri, Giusti, Rocchiccioli (Morelli) e Ramacciotti A disposizione: Discini, Burgalassi, Ferri, Giuliani e Fontana Allenatore. Edoardo Micchi

Cascina: Gambini, Borgia, Giari, Naldini, Puleo, Fatticcioni, Materazzi (Olivotto), Gargini (Pini), Falchini (Castellacci), De Pasquale (Folegnani) e Chiaramonti A disposizione: Bianchi, Pulizia, Barsotti, Anichini e Micheletti Allenatore: Luca Polzella

Arbitro: Niccolai di Pistoia (Assistenti Perlamagna di Carrara e Prela di Pistoia)

Marcatore: 45’ su rigore e 86’Falchini e 79’Chiaramonti

Note: Ammoniti Falchini, Naldini, Puleo e De Pasquale. Calci d’angolo 4-1

Si conclude con un passivo bugiardo in favore dell’ambizioso Cascina la prima storica partita in Eccellenza del River Pieve. Al “Nobili” di Piazza al Serchio, nuova casa dei biancorossi, i ragazzi di Edoardo hanno disputato anche 75’ di buon livello di fronte ad una delle big di questa Eccellenza versione ridotta, 12 squadre al via. A far pendere la bilancia dalle parti dei nerazzurri è stata la maggior esperienza di alcuni interpreti, su tutti Falchini, Chiaramonti e Borgia, decisiva nei momenti cruciali del match per sfruttare alla perfezione due disattenzioni della difesa garfagnina. Le basi in casa River, comunque, per disputare un’altra stagione da ricordare in questa importante categoria ci sono tutte.

Per il debutto ufficiale in Eccellenza il River Pieve deve fare i conti con alcune assenze importanti, tra cui quelle di Leshi e Filippi. Micchi manda i suoi in campo con il classico 3-5-2 con sette undicesimi rinnovati rispetto alla passata stagione. Nella difesa a tre trovano posto Riccomini, Ramacciotti e l’ex Lammari Petretti mentre sulle corsie laterali spazio agli under Fanani e Rocchiccioli. Confermata in blocco, invece, la mediana formata da capitan Satti, il playmaker Byaze e Cecchini. Attacco dei “millionarios” della Garfagnana affidato a Ceceri, il match winner di Coppa Italia, e Giusti. Il Cascina, uno delle formazioni maggiormente accreditate per il salto di categoria, annovera tra le proprie fila elementi di spessore come Matteo Borgia, per lui quasi un derby essendo un castelnuovese doc, e le quotate punti Falchini, una vita passata a segnare tanti gol in D, e Chiaramonti, prelevato in settimana dall’Aglianese.

Locali che approcciano senza timore reverenziale al massimo campionato regionale dilettantistico. Al 6’ conclusione dal limite dell’area di Cecchini finita di poco a lato. Partita combattuta e battagliata specialmente nella zona mediana del campo, con la formazione di Micchi che trova terreno fertile per spingere sulla fascia mancina con un Fanani particolarmente ispirato. Al 38’ Chiaramonti cerca di sorprendere Tonarelli, posizionato leggermente fuori da pali, con un lob dai 40 metri; pallone che non inquadra lo specchio della porta. Sotto la pioggia battente, i nerazzurri sbloccano il risultato grazie ad un calcio di rigore. Riccomini, nel tentativo di intervenire in scivolata per anticipare Falchini, colpisce involontariamente il pallone con il braccio. Niccolai non ha dubbi e l’ex attaccante del Real Forte Querceta spiazza con freddezza Tonarelli. River che parte all’arrembaggio della porta pisana nei secondi quarantacinque minuti. Al 55’ grande intervento di Gambini sulla deviazione volante di Giusti, ben imbeccato dal traversone dalla destra di Satti.

Quattro minuti più tardi è la volta del destro da fuori area scoccato dal giovane Rocchiccioli. Veementi proteste dei locali per un contatto, apparso per la verità netto, ai danni del neo entrato Morelli. Con grande cinismo, qualità imprescindibile se si vuole condurre un campionato di vertice, il Cascina raddoppia con Chiaramonti, abile nel girare in rete un cross basso. È il gol che chiude anzitempo i conti visto che la formazione ospite rimpingua il bottino ancora con Falchini. Tonarelli non può nulla sul colpo di testa ravvicinato dell’ariete a disposizione di mister Polzella.

Nel prossimo turno la formazione biancorossa sarà di scena, salvo sviluppi sul fronte dell’emergenza sanitaria nazionale, sul terreno di gioco dello Zenith Audax.