Esordio del Castelnuovo in campionato: arriva la Pontremolese

sabato, 17 ottobre 2020, 10:19

Francesca Bresciani rappresenta il volley garfagnino ed è l'orgoglio dei mille residente di Molazzana. Da cinque anni fuori di casa per giocare a volley è profondamente legata a Sassi, piccolissimo borgo del comune di Molazzana

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:27

Ultime operazioni di mercato in entrata per il Pieve Fosciana di Francesco Fiori, reduce dal debutto in campionato con pareggio ottenuto contro i pratesi del Maliseti Seano

venerdì, 16 ottobre 2020, 08:27

Nemmeno il Covid-19 riesce a fermare lo spirito propositivo e ricco di iniziative del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, pronto ad organizzare la sedicesima edizione della “StraCastelnuovo”- 19° Memorial Giuseppe Bonaldi- 30° Trofeo Moreno Toni, la classica per antonomasia del podismo garfagnino che si terrà sabato 24 ottobre

mercoledì, 14 ottobre 2020, 23:02

Esordio con successo nel campionato di serie c femminile per il Filecchio del presidente Alfredo Turicchi che vince 9-0 a Spoleto nella prima giornata che vedeva appunto la compagine filecchiese di scena in Umbria

mercoledì, 14 ottobre 2020, 22:58

Nella terza giornata del triangolare il Barga si è imposto per 1-2 sul terreno del New Team aggiudicandosi così il primato, a punteggio pieno, del piccolo girone e di conseguenza guadagnandosi il pass per accedere al turno successivo

mercoledì, 14 ottobre 2020, 21:21

Il Castelnuovo, un po' a sorpresa dopo la lunga quarantena delle ultime settimane, torna in campo e ribalta il risultato contro il River Pieve, nell’inedito derby di Coppa allo stadio Nardini