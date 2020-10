Filecchio Women vince contro un combattivo Cella

Altri articoli in Sport

domenica, 18 ottobre 2020, 22:35

Un gol in pieno recupero del centravanti Cutini condanna il Pieve Fosciana ad un’ingiusta sconfitta sul difficile terreno di gioco del Quarrata, entità ancora a punteggio pieno dopo i primi 180’

domenica, 18 ottobre 2020, 19:41

Nella giornata odierna si è disputata la seconda giornata dei campionati dilettantistici sicuramente caratterizzata, soprattutto, da molta preoccupazione legata al rischio di contagio da Covid-19. C'è tanta attesa per il nuovo DPCM, che uscirà nelle prossime ore, dove si capirà il futuro del calcio di tali categorie

domenica, 18 ottobre 2020, 19:23

Partenza col botto in campionato per il Castelnuovo che, all’ultimo tuffo di una partita equilibrata e ben interpretata da entrambe le squadre, agguanta in tre punti grazie ad una zampata nel neo centrato Anthony Alfredini. Foto

domenica, 18 ottobre 2020, 17:35

Non riesce a decollare il campionato del GhiviBorgo, sorpreso tra le mura amiche da un cinico Sasso Marconi trainato dal sempreverde Luigi Della Rocca. Uno 0-2 difficile da digerire per la formazione di Rino Lavezzini, capace di costruire e di cestinare alcune buone palle gol, su tutte il calcio di...

sabato, 17 ottobre 2020, 20:54

Il Covid-19 torna a far sentire la propria voce anche nel mondo dilettantistico del pallone toscano. In queste ultime ore sono state rinviate due partite del girone A di Eccellenza, ossia Tau Calcio – Massese e San Marco Avenza-River Pieve

sabato, 17 ottobre 2020, 18:44

Difficile parlare di calcio in questo momento, difficile raccontare partite dove molte squadre sono falcidiate dalle assenze e alcune non riescono nemmeno a presentarsi in 11 causa molta paura per il rischio di contagio