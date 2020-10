Sport



GhiviBorgo, tutto pronto per il debutto stagionale in sicurezza a porte aperte

sabato, 3 ottobre 2020, 15:31

di michele masotti

Si svolgerà in presenza del pubblico, limitato a 125 persone, l’esordio stagionale casalingo del GhivizzanoBorgo impegnato domani pomeriggio nel derby contro il Real Forte Querceta. Tutto questo è stato reso possibile al costante e preciso lavoro svolto dai dirigenti dei “colchoneros” della Media Valle. Un segnale di speranza per tutto il mondo sportivo, colpito in questi ultimi giorni su scala nazionale dai vari casi di positività al Covid-19.

“In base all’ordinanza della Regione Toscana n.86 firmata dal presidente Enrico Rossi, che vogliamo sentitamente ringraziare per la sensibilità dimostrata nei confronti del calcio dilettantistico, in due giorni i volontari del GhiviBorgo hanno predisposto a tutti gli adempimenti previsti per permettere di aprire lo stadio “Delle Terme” di Bagni di Lucca.” – si legge nella nota inviata dalla società biancorossa- “Non è stato facile, ma garantire la sicurezza degli sportivi e degli spettatori che vorranno assistere al derby contro il Real Forte Querceta per noi era fondamentale. Lavorando di notte e anche sotto l’acqua, i nostri grandi dirigenti e volontari Emilio Volpi, Pierangelo Pellegrini, Paolo Tintori, Silvano Salotti, Brunello Nelli, Walter Morganti, Pietro Vanni, Marco Berlingacci, Sergio Motroni, Pierluigi Faini, Massimo Beoni e Francesco Bellari hanno compiuto un miracolo. La società, nelle persone del presidente Alessandro Remaschi e del vice presidente Giovanni Malloggi, vuole ringraziare pubblicamente per il grande sforzo e sacrificio compiuti tutte queste figuri imprescindibili per la nostra società. Per questo motivo invitiamo tutti gli sportivi ad assistere alla gara in un ambiente all’aperto e sicuro.”

Molteplici sono stati i lavori eseguiti per far sì che tutto questo potesse vedere la luce nel giro di pochi giorni, partendo dalla numerazione di tutti i posti a sedere e dal rispetto di tutte le distanze previste nell’ordinanza. Sono stati numerosi i posti che potranno essere usufruiti dagli spettatori, sono stati acquistati i gel igenizzanti da mettere all’ingresso stadio ed all’ingresso spogliatoio. Sono stati predisposti, inoltre, cartelli con obblighi per gli spettatori, accompagnatori e sponsor da mettere all’ingresso e sulle tribune (obbligo mascherina durante le partite, distanza di un metro, temperatura all’ingresso con relativo nome, cognome e numero di cellulare da lasciare all’ingresso). Saranno distribuite eventuali mascherine per chi non l’avesse, così come saranno predisposte tre persone dello staff all’ingresso e nel parcheggio per far rispettare le distanze ed evitare gli assembramenti. Stessa cosa vale per la tribuna. Sanificati, ovviamente, anche gli spogliatoi, le panchine e tutti gli spazi dove si possono concentrare i giocatori.