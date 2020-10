Sport



Giornata da dimenticare per il GhiviBorgo: al “Delle Terme” esulta il Sasso Marconi

domenica, 18 ottobre 2020, 17:35

di michele masotti

0-2

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Messina, Santeramo, Brunozzi, Muscas, Andreotti, Felleca e Belluomini A disposizione: Coco, Simoni, Pazzaglia, Balloni, Nottoli, Puviani, Del Re, Viti e Polacchi Allenatore: Rino Lavezzini

Sasso Marconi: Masinara, Magli, Magliozzi, Bozzato, Testoni, Serra, Monti, Colarieti, Della Rocca, Galeotti e Palmieri A disposizione: Maniglio, Baietti, Rimondi, Simone, Fioretti, Galassi, Thiam, Minutolo e Margotta Allenatore: Simone Muccioli

Arbitro: Dini di Città di Castello (Assistenti Licari di Marsala e Spagnolo di Lecce)

Marcatore: 40’ Della Rocca e 47’ Monti

Note: Al 75’ Felleca ha fallito un calcio di rigore

Non riesce a decollare il campionato del GhiviBorgo, sorpreso tra le mura amiche da un cinico Sasso Marconi trainato dal sempreverde Luigi Della Rocca. Uno 0-2 difficile da digerire per la formazione di Rino Lavezzini, capace di costruire e di cestinare alcune buone palle gol, su tutte il calcio di rigore sbagliato da Felleca. Festa grande, di contro, per la compagine bolognese che cancella così lo zero alla voce vittorie.

Alla caccia della prima vittoria in campionato, Lavezzini getta subito nella mischia l’ultimo arrivato, il difensore Michele Messina. L’ex Triestina e Rimini, il cui arrivo fa da contraltare alla cessione di Cianci alla Sammaurese, giostra al centro della retroguardia assieme a Santeramo. In mezzo al campo non ci sono novità mentre in attacco il trainer biancorosso conferma il baby Belluomini alle spalle del tandem Felleca-Andreotti. Tra le fila della compagine ospite, priva dell’esperto terzino destro ex Livorno, Spezia e Bologna Pedrelli, il totem offensivo risponde al nome di Luigi Della Rocca, enfant prodige del Bologna dei vari Signori, Cruz, Pagliuca e Nervo di inizio anni 2000. Sono due le partite rinviate, causa Covid-19, in questo girone D: si tratta di Real Forte Querceta-Lentigione e del derby emiliano Correggese-Mezzolara.

L’avvio di match lascia ben sperare i padroni i casa che appaiono decisamente più propositivi dei rivali, trovando terreno fertile sulle corsie laterali per attaccare. Masinara viene impegnato al 15’ da una buona punizione di capitan Bartolini così come sette minuti più tardi quando l’estremo difensore bolognese respinge un colpo di tacco di Andreotti, ben servito dal cross basso di Piccardi, anche lui bolognese doc. Al 33’ primo squillo del Sasso Marconi, compagine rappresentante il comune di Zola Pedrosa, con il colpo di testa, fuori di poco, di capitan Della Rocca. Sebbene il possente centravanti ospite non abbia più la velocità dei tempi migliori, il classe 1983 dimostra di essere elemento difficilmente arginabile nel gioco aereo.

Sempre sugli sviluppi di un calcio d’angolo Pagnini smanaccia la conclusione dal limite dell’area di Colarieti. L’azione prosegue e Della Rocca porta in vantaggio i suoi con un perentorio colpo di testa. Rete che sblocca mentalmente gli ospiti, anch’essi alla ricerca dei primi tre punti di questo campionato. Dopo due minuti dall’inizio della ripresa, infatti, il Sasso Marconi raddoppia. Un corto rilancio della difesa biancorossa consente al classe 2001 Monti di prendere la mira e superare l’incolpevole Pagnini con un tiro dal limite dell’area. Sotto di due reti i “colchoneros” della Media Valle cercano di effettuare una rimonta identica a quella riuscita qualche settimana fa contro il Real Forte Querceta. Al 75’ il direttore di gara decreta un penalty in favore dei locali. Dal dischetto si presenta Felleca che spara alto sopra la traversa. Il generoso finale del Ghivizzano produce altre due ghiotte chance, protagonisti sempre lo stesso attaccante campano e Muscas, ma anche in questi due circostanze a difettare è la precisione.

Nel prossimo turno di campionato il GhiviBorgo, che deve sempre recuperare la partita di Mezzolara, è atteso dalla complicato match esterno contro la capolista Prato.