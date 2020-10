Sport



Gp Apuane, Alari tra i migliori specialisti italiani sulle siepi

lunedì, 19 ottobre 2020, 15:15

Un altro fine settimana è trascorso coi colori biancoverdi protagonisti in regione e fuori. A Modena, si è disputata la Festa dell’Endurance, la rassegna nazionale dove sono stati assegnati i vari titoli italiani per il mezzofondo; Gioele Alari è stato il protagonista indiscusso, riuscendo a centrare l’ottavo posto sui 3000 siepi, entrando nel top 10 dei migliori specialisti italiani di categoria Junior, con il tempo di 9’39’’03 e confermando poi lo stato di forma, a distanza di dodici ore, sui 3000 metri dove, con il tempo di 9’04’’, ha concluso con la tredicesima posizione nazionale; sui 5000 metri, buona prova per Omar Bouamer (11 assoluto) con il tempo di 14’25’’; a Montecatini, al vertical locale, buona prova per Francesco Frediani; al Mugello, alla “Mezzamaratona del Mugello”, buona prova per Roberto Ria (8 assoluto); a Trieste, alla “Corsa dei Castelli”, ottimo quinto posto assoluto per Joash Koech Kipruto.