GP Parco Alpi Apuane, sarà una "StraCastelnuovo" all’insegna delle novità

venerdì, 16 ottobre 2020, 08:27

di michele masotti

Nemmeno il Covid-19 riesce a fermare lo spirito propositivo e ricco di iniziative del Gruppo Podistico Parco Alpi Apuane-Team Ecoverde, pronto ad organizzare la sedicesima edizione della “StraCastelnuovo”- 19° Memorial Giuseppe Bonaldi- 30° Trofeo Moreno Toni, la classica per antonomasia del podismo garfagnino che si terrà sabato 24 ottobre. A pochi giorni dal termine delle iscrizioni, sono rimasti soltanto dieci posti liberi, si prevede l’ennesima edizione sold out. Già questo rappresenta un grande successo per il sodalizio del presidente Graziano Poli. Manifestazione che andrà in scena grazie anche al prezioso contribuito del raggruppamento dei donatori Fratres raggruppamento Garfagnana, dei tanti sponsor presenti e per mezzo del patroncino della Fidal (Federazione Italiana di Atletica Leggera) e del Comune di Castelnuovo di Garfagnana.

Le novità partono dalla location; per motivi organizzativi la competizione non si dipanerà lungo le strade del centro storico bensì sulla pista d’atletica dello stadio “Alessio Nardini” di Castelnuovo. Il programma prevede una gara di 5000 metri con partenza scandita da batterie di atleti a partire dalle ore 18.30. Il ritrovo è fissato nel piazzale “Chiappini” per le ore 18. Per questo motivo sarà veramente una “StraCastelnuovo che scende in pista sotto le stelle”. Ovviamente il tutto si svolgerà seguendo scrupolosamente tutte le normative vigenti in materia anti-covid. Soltanto gli atleti partecipanti potranno entrare in pista dopo l’ormai consueta misurazione della febbre. A fine gara, inoltre, verrà distribuita a tutti i partecipanti una mascherina personalizzata. Doveroso sottolineare come questo evento porti anche il nome di due figure importanti per tutto il panorama sportivo della Garfagnana, scomparse purtroppo prematuramente, come Giuseppe Bonaldi e Moreno Toni.

Per iscriversi è possibile telefonare al 347-3796343 oppure scrivere all’indirizzo mail grazianopoli1@virgilio.it. Per consultare il regolamento ed avere ulteriori informazioni si consiglia di visitare il sito www.gpparcoalpiapuane.it.