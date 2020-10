Gp Run, Matteoni (Orecchiella) primo tra i veterani

Altri articoli in Sport

domenica, 25 ottobre 2020, 21:38

Un Filecchio Women di qualità vince a Jesi 3 a 2 e si conferma capolista del girone c nel campionato di serie C a punteggio pieno dopo tre giornate

domenica, 25 ottobre 2020, 19:10

Il pluricampione italiano rally Paolo Andreucci lo aveva preannunciato, al rally Due Valli era importante non fare errori, per conquistare la testa del campionato italiano rally due ruote motrici e si è presentato agguerrito nel penultimo appuntamento del campionato italiano rally, che si è svolto questo weekend a Verona

domenica, 25 ottobre 2020, 16:47

Il portacolori della scuderia Movisport, in sofferenza sulle strade dell'appuntamento "tricolore" conclusivo dalle fasi iniziali di gara, costretto alla resa dopo una foratura che - nella settima prova speciale - ha compromesso definitivamente le ambizioni di risalita

domenica, 25 ottobre 2020, 16:44

Al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, affiancato da Marco Pollicino, il pilota di Bagni di Lucca, al penultimo atto del Campionato Italiano ha ripreso ritmo dopo l'incidente del mese scorso in Sicilia ma non ha modificato la sua posizione di classifica

sabato, 24 ottobre 2020, 15:21

Secondo rinvio stagionale per il GhivizzanoBorgo in questo complesso avvio di stagione per tutto il mondo dello sport. Dopo l’impegno esterno in casa del Mezzolara, recuperato proprio tre giorni fa, i biancorossi domani non scenderanno in campo sul sintetico di Montemurlo contro la capolista Prato

sabato, 24 ottobre 2020, 13:12

La società gialloblu ha chiesto e ottenuto il rinvio, in via precauzionale, alla luce degli ultimi fatti: ai tre calciatori ancora positivi al covid-19 si sono aggiunti altri giocatori in quarantena a causa dei provvedimenti presi dai rispettivi istituti scolastici