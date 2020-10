Sport



Il Castelnuovo ferma tutte le attività: “Ha prevalso il buon senso”

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:16

di simone pierotti

La stagione del calcio dilettantistico e giovanile, dopo un inizio tribolato e disagiato, si è già fermata, almeno per il momento. Uno stop decretato prima dal Governatore della Toscana Eugenio Giani, seguito poi dal dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte: la L.N.D. non ha potuto fare altro che ratificare e sospendere i campionati fino al 25 novembre prossimo.

Una prima fase di stagione complicata, con continui rinvii di partite, casi di positività e giocatori in quarantena: alla fine ha prevalso la linea più logica e scontata. Ne sono convinti i massimi dirigenti dell’U.S. Castelnuovo Garfagnana che, lunedì sera, a poche ore dalla pubblicazione del decreto e delle relative interpretazioni, si sono riuniti ed hanno deciso, all’unanimità, per la sospensione immediata di ogni attività sportiva fino a data da destinarsi.

In attesa di novità, gli impianti sportivi resteranno, pertanto, chiusi, al di là del mantenimento dell’ordinaria amministrazione. L’annuncio è stato dato tramite la pagina facebook della società, per voce del presidente Dino Dini.

“E’ stata una decisione difficile ma assolutamente giusta in un momento così complicato e difficile, in cui stiamo vedendo crescere in maniera esponenziale la curva epidemiologica dei contagi da covid-19. Abbiamo sospeso, fino a data da destinarsi, tutte le attività, dal C.A.S. alla prima squadra”.

In realtà il dpcm lasciava qualche spiraglio allo svolgimento di allenamenti in forma individuale, è così? “Abbiamo analizzato tutti gli aspetti della questione, a partire da quello sociale fino a quello economico. Fino ad oggi abbiamo investito tempo e risorse nelle misure di prevenzione e sicurezza degli impianti sportivi e, fortunatamente, i fatti ci hanno dato ragione, il rispetto dei protocolli è stato rigoroso e nessun caso di positività può essere ricondotto al nostro ambiente sportivo, al contrario di altri ambienti in cui si sono registrati casi covid-19 o sono stati presi provvedimenti di quarantena. La nostra società, è fatto noto, si era mossa, fin dall’inizio, per chiedere agli organi federali lo stop dei campionati assieme, peraltro, alla quasi totalità delle società della Valle del Serchio”.

In questa situazione, quindi, la sua società è stata coerente? “Non ci interessa raccogliere meriti o dire “io lo avevo detto!”. Abbiamo portato luce su una problematica evidente, non c’erano le condizioni giuste per iniziare la stagione, non ci voleva certamente un dottore o un manager d’azienda per capirlo e, dopo pochissime giornate, le autorità hanno dovuto prenderne atto, alla luce del repentino peggioramento della situazione complessiva. La nostra priorità è rappresentata dalla salute e dalla sicurezza dei nostri tesserati e delle rispettive famiglie, per questo motivo oggi ci fermiamo. Per qualcuno probabilmente sarà una scelta impopolare, e lo è sicuramente dal punto di vista della convenienza economica ma, in questa delicata fase storica, al primo posto viene la salute. Il Castelnuovo c’è e darà il suo contributo al superamento di questo difficile momento. Torneranno tempi migliori, se ciascuno farà la propria parte”.