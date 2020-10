Sport



New Team, esonerato Landucci: Davini è il nuovo allenatore

venerdì, 23 ottobre 2020, 21:14

di lorenzo fiori

Colpo di scena in casa New Team, militante nel girone C di seconda categoria, dove la società dopo due partite di campionato ha deciso di esonerare il mister Antonio Landucci ed affidare la guida tecnica della squadra ad Alessandro Davini, uomo conosciuto nel mondo del calcio dilettantistico sia come giocatore che come allenatore.

Tutta la dirigenza ringrazia Antonio per tutto quello che ha fatto in questo anno solare ricco di soddisfazioni, tra le quali ricordiamo la vittoria del campionato di terza categoria.