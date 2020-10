Sport



Nuovo rinvio per il GhiviBorgo: Serie D sempre più in bilico

giovedì, 29 ottobre 2020, 08:19

di michele masotti

Se appena due giorni la maggioranza dei club partecipanti ai nove giorni della Serie D versione 2020-2021 aveva deciso di continuare regolarmente il torneo, tutta la quarta serie nazionale deve fare i conti con la crescita dei contagi da Covid-19. Nel girone D, infatti, sono già stata rinviate due delle gare in programma per la sesta giornata di campionato, Aglianese-Rimini e GhivizzanoBorgo-Pro Livorno Sorgenti. Per la squadra di mister Lavezzini si tratta già del terzo rinvio.

L’inedita sfida contro la compagine labronica, matricola assoluta di questa categoria, verrà programmata a data da destinarsi a causa di alcuni casi riscontrati proprio tra le fila degli ospiti. A questo i “colchoneros” della Media Valle torneranno in campo mercoledì 4 novembre a Montemurlo, sede delle partite interne del Prato, ma mai come in questo periodo si deve vivere assolutamente alla giornata. Basti pensare che nello scorso fine settimane sono state 38, di cui cinque proprio nel girone tosco-emiliano-romagnolo, i match non disputati per le problematiche legate al Covid-19 in tutta la Serie D.

Se già il calcio professionistico si trova a fronteggiare questa pandemia, ogni giorno infatti si verificano nuovi casi di positività nel gotha del pallone italiano, in Serie D la situazione si fa sempre più complicata. Il buon senso vorrebbe che i vertici della quarta serie nazionale ragionassero se sia più o meno sostenibile per i club continuare a fare calcio in questa maniera, tenendo sempre a mente il momento sanitario che stiamo vivendo e il mancato introito dei botteghini visto che i match si disputeranno soltanto a porte chiuse.