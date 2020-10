Sport



Pioggia di titoli e medaglie per il G.S. Orecchiella

lunedì, 12 ottobre 2020, 18:20

E’ stata una domenica trionfale per gli atleti del G.S. Orecchiella Garfagnana che hanno arricchito la bacheca societaria su tutti i fronti, dalla montagna alla pista fino alla strada. A Chiavenna, in provincia di Sondrio, si sono svolti i campionati italiani di Km Verticale. Squadra femminile sugli scudi, con il secondo posto nazionale a squadre, grazie alle ottime prove a livello individuale di Primitive Niyirora, 7° assoluta, Cecilia Basso 15°, Annalaura Mugno 17° e Giulia Marchesoni 31°. Cecilia Bassi si è laureata campionessa italiana categoria Promesse. In gara anche gli uomini, migliore delle “aquile” l’ottimo Marco Guerrucci 29° e 6° di categoria), 94° Fabio Salotti, bene anche Marco Giannotti.

Tante medaglie anche dalla pista, grazie ai campionati italiani master, svoltisi ad Arezzo. Doppio oro per la formidabile velocista Simone Prunea che ha trionfato negli 800m e nei 1500m, oltre ad un argento nei 400m. Medaglia d’argento anche per Stefano Politi nei 5000m nella categoria M50. Bene anche Giacomo Tognetti negli 800m.

Pioggia di medaglie anche dalla strada, con i campionati toscani master di mezza maratona nell’ambito della Pisa Half Marathon, una delle pochissime gare su strada in questa martoriata stagione. Doppio titolo regionale grazie a Luca Silvestri che si è laureato campione regionale categoria M50 e grazie ad Andrea Salas nella categoria F45. Medaglia d’argento per Simone Pierotti nella categoria M40 e per Adriano Matteoni nella categoria M60. Tanti gli atleti biancocelesti in gara: nella 10k ottimo time per 7° Andrè Belluomini 33:43, 16° Luca Brusato 35:30, 59° Matteo Biggi, positivo esordio per Simone Bravi. Nella mezza maratona eccezionale Federico Matteoni 30° posto; bene anche Gabriele Martinelli (1:20:40), Manuel Mancini, Nico Santi, Alessandro Salani, Liza Bellandi, Erika Bertoncini, Angelo Mancini.