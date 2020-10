Sport



Prima Categoria, esordio con successo esterno per i Diavoli Neri

domenica, 11 ottobre 2020, 19:01

di michele masotti

1-2

Don Bosco Fossone: Tovani, Provenzano, Micheli (88’Meloni), Pasqualetti (71’Monfronti), Vaira, Ugolini, Donati, Giananti (60’Bernuzzi), Basciu (62’Busnelli), Vatteroni e Manzo (88’Bianchi) A disposizione: Marchini, Bertani e Borelli Allenatore: Massimo Taurino

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Gemma, Pennucci, Gianluca Cassettai (60’Santini), Tonelli (20’Del Giudice), Pellegrinotti, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Fontanini (92’Micchi) A disposizione: Ferri, Pucci e Torre Allenatore: Alessandro Cassettai

Arbitro: Lombardi di Pontedera

Marcatori: 25’Pennucci, 47’ Vatteroni e 85’Monaco

Note: Ammoniti Provenzano, Vaira, Ugolini, Giananti, Vatteroni, Carvajal e Monaco

Inizia nel migliore dei modi questo girone A del campionato di Prima Categoria per i Diavoli Neri Gorfigliano, corsari sul terreno di gioco del Don Bosco Fossone. La squadra di Alessandro Cassettai è stata più forte della sfortuna, palesatasi sotto forma degli infortuni occorsi a Gianluca Cassettai e Tonelli, costretti a lasciare anzitempo la contesa. Ospiti che hanno dovuto fare a meno in questa trasferta degli indisponibili Touray, Satti e Biagiotti. Non è mai facile passare sul campo del Fossone, apparso determinato sotto la guida del neo allenatore Taurino a riscattarsi dopo la poco brillante scorsa stagione.

Mister Cassettai sceglie una sorta di 4-2-3-1 con Orsetti, Monaco e Fontanini a comporre la batteria di trequartista alle spalle della punta Ceccarelli. Al 25’ il team dell’alta Garfagnana passa a condurre grazie ad una precisa punizione dello specialista Pennucci. La reazione dei locali porta la firma di Manzo, pericoloso con da fuori e poi con un colpo di testa neutralizzato da Carvajal.

Il secondo tempo si apre con l’immediato pareggio del Don Fossone per effetto del potente tiro scagliato da Vatteroni. Il momento favorevole alla compagine massese prosegue e ci vuole un altro intervento di Carvajal per negare la gioia del raddoppio a Donati. Passato lo spavento, i Diavoli Neri Gorfigliano prendono in mano le redini del gioco, creando due buone chance con Orsetti e Monaco. Proprio il centrocampista classe 1993 diventa l’eroe del pomeriggio per gli ospiti realizzando il gol partita.

Nel finale servono tre grandi parate di Carvajal per evitare il secondo e definitivo pareggio del Don Bosco Fossone.