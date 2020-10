Sport



Prima Categoria, i Diavoli Neri Gorfigliano impattano con lo Sporting Pietrasanta

domenica, 18 ottobre 2020, 23:28

di michele masotti

2-2

Diavoli Neri Gorfigliano: Carvajal, Biagiotti, Pennucci (Gemma)(Santini), Fontanini (Satti), Pellegrinotti, Touray, Orsetti, Monaco, Ceccarelli, Crudeli e Del Giudice (Micchi) A disposizione: Ferri, Micchi, Pucci, Tonelli, Torre e Gianluca Cassettai Allenatore: Alessandro Cassettai

Sporting Pietrasanta: Ceragioli, Szabo, Moriconi, Moschetti, Raffaetà, Laucci, Cerri, Biagioni, Pinelli, Tosi e Crovi (Guidotti) A disposizione: Begotti, Russo, Tancredi, Giannarelli, Costa e Sodini Allenatore: Massimiliano Bucci

Arbitro: Buttà di Siena

Marcatori: 8’autorete Touray, 71’Del Giudice, 79’Pinelli e 89’Crudeli

Note: Espulso Biagiotti

Bella prestazione casalinga dei Diavoli Neri Gorfigliano che colgono un punto in piena zona cesarini di fronte allo Sporting Pietrasanta. In attesa di capire quale sarà il futuro del calcio dilettantistico, il fresco Dpcm uscito in serata non ha fatto molta chiarezza per la verità prestando il fianco a molteplici interpretazioni, il team dell’alta Garfagnana sta ottenendo risposte decisamente positive in queste prime settimane di stagione.

Contro una delle principali favorite per il salto di categoria, mister Alessandro Cassettai conferma il consueto 4-3-3 con Pellegrinotti e Touray a formare la coppia di centrali difensivi mentre la prima punta Ceccarelli è supportata da Crudeli e Del Giudice Dal canto suo lo Sporting Pietrasanta, reduce dal vittorioso debutto di sette giorni fa contro il Ponte a Moriano, si affida alla classe di Francesco Tosi e di Biagioni oltre che ad un portiere affidabile come Ceragioli.



Versiliesi avanti nel punteggio dopo 8’ per effetto della rocambolesca autorete di Touray che devia nella propria porta un traversone di Crovi. Le maggiori emozioni del pomeriggio sono condensante nei venti minuti finali. Al 71’ una dirompente azione di Monaco che, dopo aver saltato due avversari, serve un assist che Del Giudice sfrutta in maniera impeccabile. Otto minuti più tardi un lungo rinvio di Ceragioli viene letto male dalla difesa garfagnina, lasciando così via libera a Cerri, puntuale nel fornire il pallone buono per il raddoppio di Pinelli.



Rimasti in dieci uomini per l’espulsione di Biagiotti, i Diavoli Neri Gorfigliano agguantano il punto del definitivo 2-2 con un colpo di testa di Crudeli. Nel prossimo turno di campionato i ragazzi di Alessandro Cassetti affronteranno il Vagli per un derby molto sentito.