Promozione, immeritata sconfitta esterna per il Pieve Fosciana

domenica, 18 ottobre 2020, 22:35

di michele masotti

3-2

Quarrata: Fedele, Marchio (Benelli), Fabozzi (Bonechi), Dragomanni, Felici (Tito), Corsini, Barontini (Alessandro Bonfanti), Cortonesi, Cutini, Doumbia e Andrea Bonfanti (Nannini) A disposizione: Cardillo, Rocchetti, Cirri e Paloka Allenatore: Riccardo Agostiniani

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Parmigiani, Bachini, Pieri, Cristiani, Remaschi (Turri), Barsanti, Triti, Babboni e Dini (Giusti) A disposizione: Levrini, Teani, Boggi, Sheta, Motroni, Cavani e El Bassraoui Allenatore: Francesco Fiori

Arbitro: Annalisa Borriello di Pontedera (Assistenti Pucci di Carrara e De Martino di Firenze)

Marcatori: 4’Remaschi su rigore, 12’ e 95’Cutini, 25’ Dragomanni e 41’ Dini

Note: Ammoniti Barsanti, Regoli, Felici e Cortonesi

Un gol in pieno recupero del centravanti Cutini condanna il Pieve Fosciana ad un’ingiusta sconfitta sul difficile terreno di gioco del Quarrata, entità ancora a punteggio pieno dopo i primi 180’. C’è tanto amaro in bocca tra le fila dei biancorossi, autori di una prova positiva sul piano della manovra in casa di una formazione costruita per stare nelle alte zone della classifica. Anche la squadra di Francesco Fiori, comunque, ha dimostrato di avere tutte le carte in regola per dire la sua in questo girone A di Promozione, in attesa di capire quali saranno le sorti del pallone dilettantistico visto che il fresco Dpcm lascia aperte varie interpretazioni. Buono il debutto di Cristiani, schierato al centro della difesa in coppia con Pieri, mentre Remaschi ha fatto il diavolo a quattro nella retroguardia giallorossa. Di contro la formazione di Agostiniani, profondo conoscitore della categoria, può contare su uno dei reparti più quotati del torneo.

Senza Barsotti, Bosi, Cortopassi e Angelini, Fiori lancia dal primo minuto i rientranti Babboni e Barsanti impiegando Parmigiani come laterale sinistro della retroguardia a quattro. Dopo appena tre minuti una bella progressione di Bachini viene fermata dal fallo, in area locale, di Dragomanni. Calcio di rigore che Sasha Remaschi trasforma. Il vantaggio degli ospiti soltanto otto minuti perché ci pensa l’opportunista Cutini a riportare in linea di galleggiamento i suoi. Il Quarrata opera il sorpasso al minuto numero venticinque; sugli sviluppi di un corner Dragomanni salta più in alto di tutti e supera Regoli. Il match continua ad essere piacevole con il Pieve Fosciana che trova il pareggio ad una manciata di minuti dall’intervallo. L’ennesima scorribanda di Remaschi produce un velenoso cross che Dini sfiora quel che tanto che basta per battere Fedele.

Il portiere pistoiese diventa nella ripresa il grande protagonista del pomeriggio. L’ex estremo difensore della Larcianese opera tre interventi provvidenziali che tengono inchiodato il pareggio sul risultato di parità fino, come detto, al 95’ quando Cutini finalizza al meglio una spietata ripartenza del Quarrata.

Domenica prossima il Pieve Fosciana dovrebbe, mai come in questo caso il condizionale è d’obbligo, vedersela al “Guido Angelini” contro i pistoiesi degli Amici Miei.