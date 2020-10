Sport



Promozione, pareggio casalingo per il Pieve Fosciana

domenica, 11 ottobre 2020, 21:35

di michele masotti

1-1

Pieve Fosciana: Regoli, Lucchesi, Boggi (46’Angelini), Turri, Pieri, Barsotti, Remaschi, Bachini (46’Parmigiani), Bosi (89’Giusti), Triti (75’El Bassraoui) e Dini (89’Motroni) A disposizione: Levrini, Teani Barsanti e Mazzei Allenatore: Francesco Fiori

Maliseti Seano: Cuorvo, Gori, Menichetti, Ciofi, Bambini, Cecchi, Paoli (Cavalieri), Santini, Perna (Bossahon), Marchiseppe e Agostini (Breschi) A disposizione: Villani, Magni, Turini, Caggianese, Turini Pietro e Dondini Allenatore: Francesco Fabbri

Arbitro: Marranchelli di Pisa

Marcatori: 46’ Santini e 58’Dini

Note: Ammoniti Perna, Breschi, Santini, Bosi, Turri, Pieri e Barsotti

Il terzo campionato consecutivo in Promozione del Pieve Fosciana comincia con il segno X, maturato al termine di una sfida ben giocata contro i pratesi del Maliseti Seano. La squadra di Fiori, priva di due elementi importanti come Babboni e Barsanti, ha sciorinato un buon calcio di fronte un avversario roccioso a livello fisico e recriminando per il gol annullato a Bosi. In un campionato così corto, le formazioni al via sono 13, partire con un risultato positivo era importante anche per il fattore psicologico.

Fiori recupera in extremis tra i pali Tommaso Regoli, impiegando al centro della difesa, in coppia con Pieri, il regista Barsotti. La scelta della quota classe 2002 ricade su Triti mentre è Corrado a muoversi in attacco con Bosi. Nella squadra di Fabbri l’osservato speciale è capitan Marchiseppe. Partenza lanciata dei locali che costringono alle difensivi gli ospiti, costretti a rifugiarsi nei calcio d’angolo in più di una circostanza. In contropiedi i biancorosso pungono con una certa frequenza, anche il primo pericolo arriva per effetto di una punizione di Remaschi. Al 46’, sugli sviluppi di un corner, Santini porta in vantaggio il Maliseti. L’assenza di Barsanti e Babboni si è fatta sentire specialmente nel gioco aereo.

In avvio di ripresa copertina per Regoli, bravo a negare il punto del raddoppio sia a Cecchi che Paoli. Al 60’ una bella azione corale, rifinita dal morbido cross di capitan Lucchesi, consente a Dini di pareggiare con una conclusione al volo. Il giusto premio per il classe 1992, uno dei migliori dei suoi assieme a Bosi e Barsotti. Proprio all’attaccante ex Castelnuovo viene annullata la rete del sorpasso per un fuorigioco inesistente. Finisce così 1-1 al “Guido Angelini”, con il tecnico locale Fiori soddisfatto per la prestazione offerta dai suoi ragazzi nonostante le già citate assenze.

Nel prossimo turno i biancorossi saranno di scena in quel di Quarrata. Rimane un grosso punto interrogativo sulla presenza o meno del pubblico.