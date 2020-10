Sport



Promozione, tris di rinforzi per il Pieve Fosciana

venerdì, 16 ottobre 2020, 13:27

di michele masotti

Ultime operazioni di mercato in entrata per il Pieve Fosciana di Francesco Fiori, reduce dal debutto in campionato con pareggio ottenuto contro i pratesi del Maliseti Seano. Il tandem di giovani direttori sportivi Michele Giuntini e Andrea Biagioni hanno puntellato la rosa biancorossa perfezionando tre innesti, due dei quali nel comparto delle quote. Dal GhivizzanBorgo sono arrivati il difensore centrale classe 2001 Alvin Sheta e il centrocampista Matteo Cavani, classe 2002 nella scorsa stagione impiegato negli Juniores Nazionali dei “colchoneros della Media Valle” mentre dalla provincia di Massa arriva il difensore classe 1996 Omar Cristiani, reduce dall’esperienza in Eccellenza con la maglia della Virtus Viareggio.

Cristiani, che può essere impiegato in tutti i ruoli del reparto arretrato, vanta trascorsi in team come il Lunigiana, Marina La Portuale, Ceparana, Fiumaretta, Lerici Castle e anche in un campionato estero. Nella stagione 2018-2019, infatti, Omar Cristiani ha difeso i colori del Misda nella terza serie maltese.

I tre nuovi innesti saranno a disposizione di Francesco Fiori a partire da domenica 18 ottobre quando il Pieve Fosciana sarà di scena al “Raciti” di Quarrata, al cospetto di una compagine reduce dal 6-1 esterno inflitto alla Virtus Marina di Massa.