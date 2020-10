Sport



Punto Coppa seconda categoria: il Borgo batte il San Macario e passa il turno

domenica, 4 ottobre 2020, 17:59

di lorenzo fiori

Nella terza giornata di Coppa Toscana relativa alla seconda categoria, caratterizzata da molta preoccupazione riguardante l'aumento dei contagi da Covid-19, soltanto una squadra (Borgo a Mozzano) delle sette nostrane è scesa in campo.

Infatti, visto che i gironi sono stati raggruppati in tre squadre, riposavano Pontecosi e Corsagna mentre le sfide tra New Team-Barga e Fornoli-Gallicano sono state rinviate, appunto, per problemi legati all'emergenza Coronavirus.

Vittoria casalinga importante per il Borgo a Mozzano per 2-0 contro il San Macario Oltreserchio. Reti firmate da bomber Fati (nella foto) al 26' su rigore e Francesco Amidei al 45'. Non presenti per i padroni di casa Di Lorenzo, Morganti, Chiocchetti, Alessandro Fede e Daniele Fede.

Tre punti fondamentali, quindi, per gli uomini di mister Piercecchi che gli permettono di passare il primo turno in virtù della miglior differenza reti rispetto all'Atletico Lucca (anch'esso a quota quattro punti).