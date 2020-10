Sport



Punto seconda categoria: Barga da tre punti, 2-2 esterno per New Team

domenica, 11 ottobre 2020, 18:35

di lorenzo fiori

Prima giornata per i campionati dilettantistici caratterizzata da molta preoccupazione riguardante la diffusione del Covid-19 e di conseguenza da diversi rinvii di partite, appunto, legati a tale virus.

Per quanto riguarda il girone C di seconda categoria sono scese in campo quattro delle sette squadre della nostra zona. Rinviate Borgo a Mozzano-Migliarino Vecchiano e Gallicano-Pontecosi.

Iniziamo dal Barga che con un secco 2-0 casalingo ha chiuso la pratica San Filippo. Reti degli attaccanti esterni Filippo Marchi al 7' e Silvestrini al 28'. Assenti Cristian Iacomini, Gavazzi, Leonard Shehu e Fabrizio Marchi per i padroni di casa mentre per i lucchesi non presenti Cristofani, Di Vito e Spinetti.

Continuiamo con il New Team capace di passare due volte in vantaggio sul terreno del forte Atletico Lucca. A segno Landucci al 19' e Morelli su punizione al 62' per i garfagnini mentre Segnalini al 22' e Gatto al 87' per i locali. Gli uomini di mister Antonio Landucci erano privi di Franchi, Maiorano, Piagentini, Borghesi, Guazzelli, Bruno e Alessio Terni invece, per gli avversari, mancavano Galli, Cuoco, Tabarrani, Berrettini e Ferretti.

Importante vittoria esterna per il Fornoli sul terreno dell'Academy Tau. 0-1 firmato da Petri al 62' che consente agli ospiti di acquisire i primi tre punti della stagione. Donati, Favelli, Franceschi, Poli, Salotti, Scibetta e Tomei gli assenti per il Fornoli.

Concludiamo con la sfida fra San Macario Oltreserchio e Corsagna conclusasi 2-2. Ha aperto le marcature Eramnazi al 31' per gli ospiti ma i locali riescono a ribaltare subito il risultato con Venturi e Pieruccini rispettivamente al 42' e 46'. Nel secondo tempo, al sessantesimo minuto, ci ha pensato Castelli su rigore a riportare in parità il risultato. Pellegrini, Serafini e Signorini assenti per gli ospiti.