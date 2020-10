Sport



Punto seconda categoria: Borgo vittoria in trasferta, Corsagna tre punti contro il Barga

domenica, 18 ottobre 2020, 19:41

di lorenzo fiori

Nella giornata odierna si è disputata la seconda giornata dei campionati dilettantistici sicuramente caratterizzata, soprattutto, da molta preoccupazione legata al rischio di contagio da Covid-19. C'è tanta attesa per il nuovo DPCM, che uscirà nelle prossime ore, dove si capirà il futuro del calcio di tali categorie.

Analizziamo ora il nostro girone C di seconda categoria dove sono scese in campo le sette squadre nostrane.

Partiamo dal Corsagna che raggiunge quota quattro punti grazie alla vittoria casalinga contro il Barga. 3-1 il finale con reti di Castelli su rigore al 27', Eramnazi al 54' e Pieri al 90' mentre Mutigli al 33' su rigore per la squadra di mister Raffaelli. Non presenti Dinucci, Alberigi, Papera, Signorini, Serafini, Mazzei e Matteucci per i padroni di casa mentre Gavazzi, Leonard Shehu e Cristian Iacomini per gli ospiti.

Continuiamo con il Borgo a Mozzano che, nella sua prima gara di campionato, ha espugnato il terreno del New Team. Partita decisa da una rete di Lunardi aiutato, però, da una deviazione sfortunata di un calciatore avversario. Espulso l'attaccante del Borgo Oliokwe. Assenti Franchi, Piagentini, Terni, Borghesi e Gulisano per i garfagnini mentre Alessandro Fede, Serra, Chiocchetti, Morriconi e Francesco Amidei per la compagine di mister Piercecchi.

Sconfitta casalinga per 2-3, invece, per il Fornoli contro il forte Atletico Lucca. A segno Mangiantini e Sabatini per i padroni di casa mentre Gatto, Segnalini e Galli per i lucchesi.

Esordio con sconfitta per il Gallicano sul campo del San Filippo che sa tanto di beffa. Dopo il vantaggio, realizzato da Brucciani al 40', hanno rimontato gli ospiti nel finale con Lorenzi al 89' e Edoardo Rossano al 90'.

Assenti Bacci, Rossi, Lartini, Mazzanti e Corazza per gli ospiti.

Sconfitta anche per il Pontecosi che, tra le mura amiche, è caduto contro l'Academy Tau.

1-2 il punteggio finale con rete garfagnina firmata da Cancherini al 21'. Rimonta dei lucchesi nel secondo tempo con Di Furia al 75' e Monti al 80'. Espulsi Ruggiero e Cancherini.

Non presenti Diego Marigliani, De Vivo, Biggeri, Mattia Bravi, Morotti, Venanzi, Massei, Stefano Angelini e Salotti per i gialloblù di mister Mugnaini.