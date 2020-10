Sport



Punto terza categoria: buona la prima per Casciana e Coreglia

sabato, 17 ottobre 2020, 18:44

di lorenzo fiori

Difficile parlare di calcio in questo momento, difficile raccontare partite dove molte squadre sono falcidiate dalle assenze e alcune non riescono nemmeno a presentarsi in 11 causa molta paura per il rischio di contagio.

Comunque questo è quanto e dobbiamo andare avanti: oggi sono scese in campo quattro squadre delle sette nostrane. Rinviata Santanna-Filicaia Diavoli Rossi perché il direttore di gara non ha trovato rispettato il protocollo anti-Covid. Si è giocata soltanto pochi minuti, invece, Piazza-Fornaci visto che gli ospiti non avevo a disposizione il numero minimo di giocatori.

Esordio casalingo, in terza categoria, con una vittoria per il Casciana Cascianella grazie ad un secco 3-0 contro la Virtus Robur Castelnuovo. Reti firmate da Fantoni al 58', Coli al 65' e Canini al 90'. Assenti Romei, Adami, Lucchesi e Serani per i padroni di casa mentre Masotti, Lorenzoni, Luigi Pieroni, Evangelisti, Rocchiccioli, Conde e Camara.

Prima partita tra le mura amiche vittoriosa anche per il Coreglia. 3-1 il finale contro l'Atletico Castiglione: a rete Chiriacó con una doppietta e Marchetti. Gol ospite, invece, siglato da Edoardo Bravi su punizione.

Tantissimi gli assenti fra gli ospiti tra cui segnaliamo Giannotti, Fontana, Lucchesi, Canelli, Tagliasacchi, Francesco Martinelli, Manuel Martinelli, Valdrighi, Vecchi, Zarrella e Cecchi. Sette giocatori non presenti anche per mister De Luca: Cuccu, Casci, Daddario, fratelli Casillo, Bonelli e Samuele Pierantoni.