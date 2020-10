Rally: Seven Speed Racing ancora protagonista

Altri articoli in Sport

martedì, 27 ottobre 2020, 08:23

Il team lucchese coglie la quarta posizione nel contesto riservato alle vetture a due ruote motrici proposto dal Rally Due Valli con Davide Nicelli, sulla Peugeot 208 R2B "gommata" Pirelli. Al Trofeo Maremma sorridono Pierluigi Della Maggiora, nono assoluto sulla Skoda Fabia R5 ed Emanuel Forieri, secondo nella speciale classifica...

lunedì, 26 ottobre 2020, 13:13

In uno dei momenti bui di questo periodo, l’attività del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è andata avanti, con risultati come sempre ottimi. A Ponte Buggianese, nel percorso del ciclodromo, è andata in scena la “Ponte Buggianese Run” sulle distanze di dieci chilometri, mezza maratona e maratona

lunedì, 26 ottobre 2020, 13:09

L’ultimo atto della stagione 2020 della Corsa in Montagna si chiude con un altro bellissimo podio per la squadra femminile del GS Orecchiella Garfagnana, che conquista il terzo posto nel Campionato Italiano di Corsa in Montagna 2020

lunedì, 26 ottobre 2020, 11:36

Apertura nella provincia di Pistoia per i podisti con una giornata dedicata a loro a Ponte Buggianese (Pistoia) dove la società Montecatini Marathon ha organizzato il GP RUN10000, dove un numeroso gruppo di concorrenti ha preso il via alla gara

domenica, 25 ottobre 2020, 21:38

Un Filecchio Women di qualità vince a Jesi 3 a 2 e si conferma capolista del girone c nel campionato di serie C a punteggio pieno dopo tre giornate

domenica, 25 ottobre 2020, 19:10

Il pluricampione italiano rally Paolo Andreucci lo aveva preannunciato, al rally Due Valli era importante non fare errori, per conquistare la testa del campionato italiano rally due ruote motrici e si è presentato agguerrito nel penultimo appuntamento del campionato italiano rally, che si è svolto questo weekend a Verona