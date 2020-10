Sport



Rimonta Castelnuovo: è suo il derby di Coppa

mercoledì, 14 ottobre 2020, 21:21

di simone pierotti

2-0



CASTELNUOVO: Pili, Pieroni, Telloli (48' st Ghiloni), Biagioni L. (29' Morelli), Biagioni R., Inglese, Lucchesini (24 st El Hadoui), Marganti, Galloni (44' st Micchi), Piacentini, Alfredini (15' st Casci). A disp. Farioli, Vanoni, Bertucci. All. Renucci

RIVER PIEVE: Discini, Ramacciotti, Filippi, Byaze, Petretti, Fontana, Fanani, Michelini (15' st Satti), Ceceri, Giusti, Morelli. A disp. Tonarelli, Burgalassi, Cecchini, Rocchiccioli, Ferri, Riccomini, Giuliani. All. Davini



Arbitro: Tommaso Bassetti di Lucca



Marcatori: Lucchesini, Piacentini



Impresa del Castelnuovo che ribalta il risultato nel derby di Coppa Italia e accede al secondo turno. Battuto al Nardini il River Pieve con il risultato di 2-0, grazie ad un uno-due, nella parte iniziale dei due tempi, realizzato da Lucchesini e Piacentini.



I gialloblu, nonostante le diverse assenze legate ai recenti problemi, hanno interpretato meglio la partita ed hanno meritato il risultato in virtù di una prima ora di gioco disputata meglio rispetto agli avversari; complice il calo fisico dei locali e la reazione degli ospiti, il River Pieve è cresciuto alla distanza e nell'ultima mezz'ora di gioco ha messo in difficoltà gli avversari, senza tuttavia trovare mai la zampata vincente.



Vittoria di Coppa che fa morale in attesa dell'esordio in campionato del Castelnuovo (oggi guidato da mister Renucci al posto dello squalificato Biggeri), domenica atteso al confronto interno contro la Pontremolese. Per il River Pieve, dopo la vittoria dell'andata, un passo indietro, ma l'attenzione della compagine di mister Micchi rimane concentrata sul campionato.