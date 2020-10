Sport



Rinviata San Marco Avenza - River Pieve: positivo un tesserato del team massese

sabato, 17 ottobre 2020, 20:54

di michele masotti

Il Covid-19 torna a far sentire la propria voce anche nel mondo dilettantistico del pallone toscano. In queste ultime ore sono state rinviate due partite del girone A di Eccellenza, ossia Tau Calcio – Massese e San Marco Avenza-River Pieve. Quest’ultima partita, che sarebbe stata la prima trasferta in categoria dei biancorossi, verrà recuperata mercoledì 28 ottobre alle 15 a causa di una riscontrata positività di un tesserato team massese. Ovviamente tutta la rosa della San Marco Avenza, staff tecnico compreso, si trova in quarantena.

Superano così quota 70 le partite, compresi le giovanili, rinviate per l’emergenza sanitaria in tutta la Toscana. Una situazione che, alla luce dell’aumento dei contagi riscontrati negli ultimi giorni, ci pare insostenibile per tutte le società dilettantistiche del pallone toscano formate, bene ricordarlo, da persone spinte dalla passione per questo gioco, così dovrebbe essere considerato, non di certo per motivazioni di carattere economico. Se in Lombardia la Regione ha bloccato tutti i campionati di tutti gli sport di contatto in Toscana, con un contagio purtroppo in aumento ultimi dati alla mano, invece tutto continua come prima, senza calcolare quelli effetti a livello lavorativo che potrebbe avere una quarantena sui tesserati dei vari club colpiti.

Al tesserato della San Marco Avenza vanno gli auguri della Gazzetta del Serchio di una rapida negativizzazione, ai vertici della Figc Toscana chiediamo modestamente se continuare a portare avanti questi campionati, tutti accorciati rispetto alla passata stagione e quindi comodamente rinviabili ad inizio 2021 se la situazione migliorerà, valga veramente la pena anziché attuare un vero atto di responsabilità nei confronti dei club e dei loro tesserati.