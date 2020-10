Sport



Serie C femminile: Filecchio corsaro a Spoleto

mercoledì, 14 ottobre 2020, 23:02

di viola pieroni

Esordio con successo nel campionato di serie c femminile per il Filecchio del presidente Alfredo Turicchi che vince 9-0 a Spoleto nella prima giornata che vedeva appunto la compagine filecchiese di scena in Umbria.



Una vittoria netta, maturata nel primo tempo terminato 3-0 e una seconda frazione di gioco che ha evidenziato maggiormente i valori in campo. Tripletta di Valentina Bengasi e due gol a testa per Moni, Caccamo e Fenili a coronamento di una prestazione globale soddisfacente che seppur ottenuta senza grossi patemi d'animo ha aumentato l'entusiasmo in tutta la società. La prima di campionato è sempre un' incognita, oltretutto incontrando un avversario finora mai affrontato, ma evidentemente le ragazze di mister Francesco Passini sono scese in campo con il piglio giusto come è loro intenzione di farlo domenica prossima. Infatti per l'esordio casalingo in campionato a Barga arriva il Cella, squadra di Reggio Emilia neo promossa e l'imperativo in casa gialloverde è ripetersi per mettere punti in cascina approfittando del buon stato di forma. A disposizione del mister torna Irene Pieroni mentre ancora assenti saranno la Di Lupo e Tognarelli.



L'appuntamento è al Johnny Moscardini di Barga con calcio di inizio alle 15 e 30: ovviamente saranno previste tutte le misure anti-covid 19.