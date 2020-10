Sport



Serie D, pareggio di rimonta per il GhiviBorgo

domenica, 4 ottobre 2020, 17:11

di michele masotti

2-2

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Cianci, Santeramo, Brunozzi (59’Nottoli), Muscas, Andreotti, Felleca e Belluomini (65’Del Re) A disposizione: Coco, Simoni, Pazzaglia, Balloni, Puviani, Viti e Polacchi Allenatore: Rino Lavezzini

Real Forte Querceta: Adornato, Maccabruni (55’Bani), Bertoni, Amico, Del Dotto, Guidi, Maffini (80’Giani), Lazzarini (68’Bellandi), Di Paola, Doveri e Pegollo A disposizione: Balestri, Da Prato, Bani, Benedetti, Pagliai, Seriani e Ballani Allenatore: Christian Amoroso

Arbitro: Giuseppe Rispoli di Locri (Assistenti Giacomini di Viterbo e Gizzi di Ciampino)

Marcatore: 5’Pegollo, 14’Guidi su rigore, 23’Brunozzi e 75’Felleca su rigore

Note: Ammoniti Amico, Lazzarini, Doveri, Bani e Felleca

Davanti ai suoi aficionados, il “Delle Terme” ha riaperto parzialmente le proprie tribune grazie al lavoro fatto negli ultimi giorni dai suoi encomiabili volontari, il GhivizzanoBorgo sfoggia una grande prova di carattere riagguantando il Real Forte Querceta, trovatosi sul doppio vantaggio dopo appena 14’. I giovanotti di mister Lavezzini dimostrano di avere, oltre alcune buone individualità, anche la tigna giusta per affrontare un girone complicato come è quello tosco-emiliano.

Rispetto alla squadra sconfitta al debutto sette giorni fa, Lavezzini propone soltanto due variazioni. Fuori Puviani e Nottoli, dentro il classe 2003 Belluomini e l’ex Ponsacco Andreotti che comporrà il tandem offensivo assieme a Felleca. Confermata la difesa a quattro formata da Segantini, Cianci, Santeramo e Piccardi. Debutto ufficiale, invece, per il Real Forte, costretto a rinviare la prima giornata a causa dei sei casi di positività al Covid-19 riscontrati nel Rimini. Amoroso, uno dei due ex biancorossi insieme alla punta Di Paola, può contare su una squadra per gran parte simile a quella dello scorso campionato. I volti nuovi nell’undici titolari sono il portiere Adornato, il giovane difensore Del Dotto e l’attaccante Pegollo, tornato in Serie D dopo la stagione spesa nel Camaiore.

Proprio un guizzo della punta massese rompe l’equilibrio nel punteggio. È il 5’ quando il centravanti del Forte approfitta di una disattenzione difensiva per trafiggere l’incolpevole Pagnini. La retroguardia del GhiviBorgo ci manda ancora dei minuti per registrarsi, subendo la pressione ospite. Otto minuti più tardi il direttore di gara Rispoli un calcio di rigore per un fallo subito dallo scatenato Doveri. Dal dischetto si presenta lo specialista Nicholas Guidi che non perdona. L’uno-due incassato non atterrisce la squadra di Lavezzini che inizia a macinare gioco, accorciando le distanze con la conclusione vincente di Brunozzi. Sul finale di prima frazione una doppia opportunità per ristabilire la parità capita sui piedi del baby Belluomini, ipnotizzato in tutti e due i casi da Adornato. Proteste del GhiviBorgo per un contatto in area versiliese ai danni di Andreotti.

Nella ripresa si assiste prevalentemente all’assedio dei “colchoneros” della Media Valle, sempre in costante proiezione offensiva. Il Real Forte Querceta non riesce a ripartire in contropiede. Lavezzini getta nella mischia anche il fantasista Nottoli. Al 63’ clamoroso salvataggio sulla linea di Guidi. Capitano sui piedi di Brunozzi, Felleca ed Andreotti le occasioni per arrivare rapidamente al pareggio. Il meritato 2-2 giunge a quindici minuti dal termine quando Felleca trasforma in maniera glaciale un penalty concesso per un tocco con la mano di un difensore ospite.

Domenica prossima il GhiviBorgo sarà di scena in terra bolognese per affrontare il Mezzolara, una delle formazioni attualmente ancora a punteggio pieno. La squadra di Amoroso, invece, disputerà mercoledì 7 ottobre al “Necchi-Balloni” il recupero contro il Rimini.