Sport



Serie D, pirotecnico pareggio esterno per il GhiviBorgo

mercoledì, 21 ottobre 2020, 17:08

di michele masotti

3-3

Mezzolara: Malagoli, Barnaba (91’Bolgia), Ferretti, Antonowicz (46’Albertini), Maini, De Lucca, Rizzi (91’Darraji), Roselli, Sala (70’Asalone), Selleri e Artioli (46’Rossi) A disposizione: Seri, Venturi e Boschini Allenatore: Romulo Togni

GhivizzanoBorgo: Pagnini, Segantini, Piccardi, Bartolini, Pazzaglia, Santeramo, Puviani, Muscas, Andreotti (73’Brunozzi), Felleca e Nottoli (85’Del Re) A disposizione: Coco, Simoni, Messina, Campigli, Balloni, Viti e Polacchi Allenatore: Rino Lavezzini

Arbitro: Tomasi di Catanzaro (Assistenti Martone di Monza e Ercolani di Milano)

Marcatori: 3’ Rizzi, 14’, 64’ e 80’ su rigore Felleca, 50’Ferretti e 66’Sala

Note: Espulso all’86’ per doppia ammonizione Maini. Ammoniti Felleca, Muscas, Segantini, Artioli, Venturi e Rizzi

Nel recupero della terza giornata di campionato il GhivizzanoBorgo torna da Budrio, sede dei match interni del Mezzolara, con un pareggio ricco di gol al termine di una prestazione convincente. Mister Lavezzini aveva chiesto un riscatto ai suoi dopo lo scivolone interno di domenica scorsa e riscatto è stato. Non era infatti semplice imporre il pari ad una formazione che sin qui aveva soltanto vinto. Se rimane qualcosa da migliorare nella fase difensiva, 10 gol incassati in quattro partite sono troppi, in casa biancorossa sempre funzionare a meraviglia la fase offensiva con Felleca man of the match per effetto della tripletta odierna.

Pazzaglia e Nottoli sono le novità proposte da Rino Lavezzini rispetto all’undici sceso in campo nel quarto turno di campionato. Dal canto suo la formazione bolognese, costretta a due rinvii consecutivi, può contare sull’esperienza di capitan Roselli, tante stagioni in C con le maglie di Cosenza, Alessandria e Catanzaro, e di Selleri nel reparto offensivo.

Avvio choc per il GhiviBorgo, sotto nel punteggio dopo appena tre giri di lancette. L’esperto Selleri trova dalla sinistra il corridoio giusto per servire l’accorrente Rizzi, glaciale nel superare Pagnini. La reazione degli ospiti, però, non si attendere. Al 9’ un pasticcio tra De Lucca e l’ex Lucchese Maini per poco non termina con la più classica delle autoreti. Al minuto numero quattordici arriva il pareggio dei “colchoneros” della Media Valle. Il giovane Puviani indossa i panni del rifinitore per Felleca, impeccabile nel battere il numero uno bolognese. Immediato riscatto dopo il rigore fallito contro il Sasso Marconi per l’attaccante campano.

La partita resta piacevole visto che le due formazioni si affrontano senza alcun timore reverenziale. Al 26’ bella risposta di Pagnini sulla conclusione di contro balzo tentata da Selleri. Vivaci proteste di marca ospite al 35’ quando il fischietto Tomasi non sanziona con un penalty l’intervento in ritardo di Barnaba su Muscas. Nel finale di frazione salgono sugli scudi nuovamente i rispettivi estremi difensori. Dapprima è Pagnini a prendersi la scena nel salvare la porta biancorossa sul colpo di testa ravvicinato di De Lucca. Poi ci pensa Malagoli a deviare in corner il rasoterra di Nottoli.

Entusiasmante anche la ripresa che si apre con il secondo vantaggio dei padroni di casa. Al 50’ Ferretti, infatti, salta indisturbato sugli sviluppi di un calcio d’angolo mettendo dentro di testa. Quattordici minuti più tardi ancora lo scatenato Felleca ristabilisce la parità nel punteggio con una giocata d’alta scuola. Tempo di riportare la palla al centro e il Mezzolara mette nuovamente la testa davanti grazie a Sala. I ragazzi di Lavezzini non ci stanno a tornare da Budrio con una sconfitta che sarebbe immeritata. Al 84’ questa volta l’arbitro comanda un calcio di rigore per un fallo su Muscas. Dagli undici metri è impeccabile la trasformazione di Felleca: tripletta e quarto centro in campionato per il classe 1998. In un finale accesso il Mezzolara resta in inferiorità numerica per la doppia ammonizione rimediata da Maini. Al 86’ Santeramo scheggia la traversa con un colpo di testa mentre all’88’ Muscas, autore di una prova positiva, tarda nel calciare da una posizione favorevole.

Pareggio che fa morale per il GhiviBorgo, atteso domenica dalla difficile trasferta in casa del momentaneo leader di questo girone D, il Prato di Ciccio Tavano.