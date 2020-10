Sport



Serie D, rinviata al 4 novembre Prato-GhiviBorgo

sabato, 24 ottobre 2020, 15:21

di michele masotti

Secondo rinvio stagionale per il GhivizzanoBorgo in questo complesso avvio di stagione per tutto il mondo dello sport. Dopo l’impegno esterno in casa del Mezzolara, recuperato proprio tre giorni fa, i biancorossi domani non scenderanno in campo sul sintetico di Montemurlo contro la capolista Prato. La motivazione di questo rinvio, con il match che si disputerà mercoledì 4 novembre alle 14.30, è legata all’emergenza covid-19. Un tesserato dei “colchoneros” della Media Valle, studente di un istituto scolastico, è stato in contatto in classe con un professore che, dopo i controlli di rito, è risultato positivo al coronavirus.

Il ragazzo è venuto peraltro a conoscenza del contagio del suo docente dopo la trasferta di Budrio. La sua presenza, quindi, si è tradotta nel viaggio di andata e ritorno nello stesso bus dei compagni, anche se sul torpedone da 50 sono saliti in 26 e con posti distanziati. Rinviata anche il match degli Juniores Nazionali a causa di una positività riscontrata in un calciatore biancorosso a disposizione di mister Girardi.

Sarebbe il caso che la Lega Nazionale Dilettanti si interrogasse sull’immediato futuro della quarta serie nazionale. Ad ora, infatti, delle nove partite in programma per la quinta giornata del girone D, quello tosco-emiliano-romagnolo, sono stati ufficializzati ben cinque rinvii. Non si disputeranno Bagnolese-Correggese, la già citata Prato-Ghivizzano, Aglianese-Corticella, SeravezzaPozzi-Fiorenzuola e Pro Livorno-Real Forte Querceta.