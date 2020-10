Sport



Serie D, rinviata Mezzolara-GhivizzanoBorgo

sabato, 10 ottobre 2020, 17:23

di michele masotti

Non si disputerà domani pomeriggio a Bologna la sfida, valevole come terzo turno del girone D della Serie D, tra la capolista Mezzolara e il GhivizzanoBorgo a causa dell’emergenza covid-19. Come già accaduto sette giorni fa con il “caso” Scandicci-Siena, nelle ultime ore sarebbe emersa la positività al coronavirus di un congiunto parentale di un componente dello staff tecnico del club biancorosso. La partita, rinviata di comune accordo tra i due club e con la Lega Nazionale Dilettanti, dovrebbe essere recuperata mercoledì 21 ottobre. Il componente dello staff tecnico del GhiviBorgo effettuerà i controlli di rito già nelle prossime ore.

Una situazione, come preannunciato, simile a quella verificatesi settimana scorsa quando il match Scandicci-Siena, compagini inserite nel girone E della Serie D, venne rinviato a causa della positività al Covid-19 di un congiunto parentale di un tesserato del club fiorentino. In questo girone tosco-emiliano si tratta della sesta partita rinviata nell’arco di tre giornate per problematiche legate al Covid-19. Una situazione veramente non semplice alla luce dei crescenti casi di positività che si stanno riscontrando in tutta la penisola italiana.

La formazione di Rino Lavezzini, in attesa l’esito del suddetto tampone, dovrebbe, calendario alla mano, tornare in campo domenica 18 ottobre al “Delle Terme” di Bagni di Lucca per ricevere la visita del Sasso Marconi.