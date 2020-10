Terza categoria: fissata la data per l'inizio dei campionati, coppa spostata dopo i play-off

Altri articoli in Sport

giovedì, 1 ottobre 2020, 14:15

Naturalmente la società di via Puccini si è già messa in contatto con gli uffici della Federazione Calcio per avviare tutte le pratiche per ottenere il rinvio della prossima partita ufficiale, quella di domenica 4 ottobre contro il River Pieve in Coppa Italia

giovedì, 1 ottobre 2020, 13:11

Sono prevalentemente lucchesi (12 su 19) i piloti e i navigatori che martedì 29 settembre sono stati premiati per la Coppa Italia Rally 6^ Zona Toscana – Umbria

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:21

La trasferta di sabato 26 settembre al Cimone, ha visto i moschettieri del Golf Club Garfagnana aggiudicarsi la sfida con gli amici del Golf Monte Cimone con il punteggio di 173 a 157

mercoledì, 30 settembre 2020, 12:19

Al Rally Adriatico Paolo Andreucci e Francesco Pinelli, a bordo della Citroën C3 R5 curata dal Team PRT di Daniele Pellegrineschi, hanno sbaragliato la concorrenza aggiudicandosi il primo posto assoluto tra gli strerrati di Cingoli

martedì, 29 settembre 2020, 15:07

Si è concluso il torneo FIT di 4° categoria organizzato sui campi del T.C. Garfagnana con la vittoria di Andrea Moscardini (TC Barga) su Gianluca Magagnini (Dodo Club) dopo un avvincente incontro con il punteggio di 63 64

lunedì, 28 settembre 2020, 20:14

Bella e convincente prova del Filecchio Women che vince con merito al suo debutto in Coppa Italia di serie C a Margine Coperta contro un'ostica Pistoiese che però non è riuscita a contrastare la superiorità delle filecchiesi