Sport



Terza Categoria, otto società chiedono alla Figc lo slittamento del campionato

mercoledì, 14 ottobre 2020, 16:22

Sabato 17 ottobre è fissata la data dell’inizio del campionato di Terza Categoria ma un gruppo di otto società (su undici) del Girone C, ha scritto alla Figc per chiedere la sospensione dell’attività e il rinvio della partenza a data da destinarsi. Almeno fino a che la situazione epidemiologica del covid-19 non si sia normalizzata o sia sotto controllo.

Ad inviare la missiva sono Atletico Castiglione, Casciana Cascianella, Diavoli Rossi Filicaia, Fornaci, Virtus Robur Castelnuovo, Piazza 55, Segromigno Calcio e Polisportiva Santanna. La lettera fa seguito a quella già inviata alla Federazione regionale ed all’incontro con il delegato Giorgio Merlini lo scorso 8 ottobre. Nello specifico si chiede di far slittare l’inizio dell’attività agonistica in quanto i calciatori e i dirigenti sono tutti dilettanti e svolgono attività lavorativa o studenti, e per questo non possono permettersi di avere ripercussioni per un eventuale contagio da covid-19; si chiede inoltre di rivedere i protocolli adeguandoli alle specificità del calcio dilettantistico, in particolare sulle modalità della quarantena.

Le otto società chiedono inoltre alla Figc se sia prevista una tutela assicurativa per i danni, sia di salute che economici e lavorativi, derivanti da infezioni Covid-19 e sottolineano che, comunque, la partecipazione avverrà anche se non venissero accolte le auspicate modifiche, per evitare sanzioni pecuniarie ed amministrative.