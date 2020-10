Sport



Tra rinvii e allenamenti sospesi, sale la preoccupazione nel calcio della Valle

mercoledì, 7 ottobre 2020, 18:58

di simone pierotti

Con i primi turni delle Coppe, anche in Valle del Serchio il pallone è tornato a rotolare in campo dopo mesi di lockdown: un ritorno alla normalità auspicato dai più e accolto con favore, nonostante qualche dubbio che già serpeggiava tra gli sportivi in merito all’applicazione di protocolli di difficile attuazione per dilettanti, in particolare con l’avvicinamento della cattiva stagione.

In effetti, la realtà si è rivelata ben più brusca della teoria ed è bastato il primo caso “pratico” per comprendere pienamente il significato dei protocolli sanitari e la loro applicazione: parliamo della squadra del Castelnuovo, con due calciatori positivi al tampone (fortunatamente godono di ottime condizioni di salute) e tutta la squadra messa in quarantena. 27 persone, tra elementi della rosa, staff ed accompagnatori che, da tre giorni, sono chiusi in casa in attesa dei tamponi dell’USL. Un arco di tempo di almeno 14 giorni (se tutto andrà nel migliore dei modi) in cui la squadra dovrà stare ovviamente lontana dai campi ma soprattutto dalla vita di tutti i giorni. Giovani e meno giovani che non potranno andare a lavoro o a scuola, e hanno dovuto rivoluzionare la propria vita familiare e sociale.

Non solo Castelnuovo perché è di ieri la notizia che anche la squadra del Gallicano, militante in 2° Categoria, è stata messa in quarantena a seguito di contatti con persona positiva al covid-19. Di conseguenza tutti a casa e partita di Coppa Italia a Fornoli e di campionato contro il Pontecosi rinviate a data da destinarsi.

Stessa sorte toccherà alla partita di esordio del Borgo a Mozzano di domenica prossima, dato che i giocatori del Migliarino si trovano in quarantena fino allo stesso giorno. Dopo il rinvio della gara di Coppa Italia tra Castelnuovo e River Pieve, rinviata anche la partita dell’esordio contro il Camaiore di domenica 11 ottobre. La squadra garfagnina di mister Biggeri tornerà in campo mercoledì 14 contro il River, dopo il lungo periodo di inattività a causa quarantena: inutile aggiungere che la stagione parte in maniera travagliata e i valori tecnici ne saranno condizionati fin dalle prime battute.

Rinvio preventivo anche per la gara di Coppa Toscana tra New Team e Barga che da domenica 4 ottobre è “finita” a mercoledì 14 ottobre.

Sono questi, al momento, i rinvii ufficiali anche se la società gialloblu si è mossa per chiedere spostamenti anche per i match di settore giovanile, in quanto buona parte delle rose delle squadre si trovano in quarantena insieme ai proprio compagni di scuola.

E’ solo l’inizio, a quanto pare, ma la preoccupazione serpeggia nel movimento calcistico della Valle del Serchio per una stagione che si preannuncia difficile, almeno fino a che potrà durare.