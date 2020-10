Sport



Un Barga corsaro batte New Team e passa il turno in Coppa Toscana

mercoledì, 14 ottobre 2020, 22:58

di lorenzo fiori

Mercoledì sera di Coppa Toscana, relativa alla seconda categoria, per le due compagini New Team e Barga. Nella terza giornata del triangolare (formato da queste due squadre e dal Pontecosi) il Barga si è imposto per 1-2 sul terreno del New Team aggiudicandosi così il primato, a punteggio pieno, del piccolo girone e di conseguenza guadagnandosi il pass per accedere al turno successivo.

Reti firmate tutte nel secondo tempo. Ha aperto le marcature il giovane Filippo Marchi al 57' per gli ospiti ma poco dopo ci ha pensato Scaltritti a pareggiare i conti al 69'. Nei minuti di recupero, al 94', gol deciso siglato dall'attaccante esterno Silvestrini. In caso di pareggio sarebbe comunque passata la squadra guidata da mister Raffaello Raffaelli.

Per i locali di mister Antonio Landucci erano assenti Maiorano, Franchi, Magazzini, Piagentini, Alessio Terni, Borghesi, Bruno, Danilo Rossi e Gulisano. Per gli avversari, invece, mancavano Moscardini, Leonard Shehu, Fabrizio Marchi, Gavazzi, Cristian Iacomini e Manuel Iacomini.