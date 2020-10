Sport



Un ottimo Castelnuovo esce imbattuto da Camaiore

mercoledì, 21 ottobre 2020, 20:58

di simone pierotti

1-1



CAMAIORE: Ferraiuolo, Papi, Galli, Ricci, Signorini, Verdi, Da Pozzo, D'Antongiovanni, Morelli, Ceciarini, Mancini. A disp. Petroni, Benedetti, Orlandi, Viola, Pacini, Giannini, Conti, Geraci, Bertolucci. All. Bracaloni

CASTELNUOVO: Pili, Pieroni, Telloli, Biagioni L., Biagioni R., Inglese, Casci, Morelli, Galloni, Piacentini, Alfredini. A disp. Farioli, Lombardi, Tortelli, Marganti, Brugiati, Ghiloni, Lucchesini, Bertucci, Micchi. All. Vanni



Arbitro: Stefano Mariani di Livorno



Reti: Piacentini (13' st), Signorini (15' st)



Il Castelnuovo di mister Vanni esce imbattuto da Camaiore collezionando un pareggio (1-1). Alla rete di Piacentini al 13' del secondo tempo, ha fatto seguito quella di Signorini al 15'.



Notizia in aggiornamento