Vagli, che colpo! Preso Landucci: "Sono molto carico per questa nuova esperienza"

venerdì, 30 ottobre 2020, 12:19

di lorenzo fiori

Il calcio dilettantistico, come già saprete, è stato bloccato per ora fino al 24 novembre a causa del forte aumento di contagi da Covid-19.



Detto questo però, il Vagli (militante in prima categoria), ha ben pensato di rinforzare la propria rosa andando a piazzare un acquisto, negli ultimi giorni di calciomercato, che sicuramente aumenterà il livello della squadra guidata da mister Roberto Biagioni.



Si tratta del classe 1991 Davide Landucci, centrocampista ed all'occorrenza anche difensore, che non ha certamente bisogno di tante presentazioni nel panorama calcistico della nostra zona. Giocatore di qualità e quantità, contraddistinto anche per le sue caratteristiche di mettere sempre molta grinta, voglia e personalità in qualsiasi partita che, indubbiamente, sarà importante nello scacchiere dell'allenatore. Landucci, proveniente dalla New Team, arriva a Vagli dopo diverse esperienze in vari campionati dove lo ricordiamo alla Virtus Camporgiano, ai Diavoli Neri ed a Coreglia nella sua ultima stagione in prima categoria.



Di seguito riportiamo le parole di Davide Landucci: "Innanzitutto - esordisce Landucci - ringrazio la società Vagli per l'interesse dimostrato in questi anni che, dopo qualche corteggiamento, siamo riusciti a realizzare trovando finalmente un accordo." "Il secondo ringraziamento - continua Davide - va a tutti i dirigenti, e giocatori, della New Team per questo anno solare passato insieme dove non potrò mai dimenticare la vittoria storica del campionato di terza categoria." "Sinceramente - prosegue il giocatore - sono molto motivato e carico per tale nuova avventura dove, dopo quattro anni, ritrovo la prima categoria." "Speriamo - conclude Davide Landucci - di ripartire prima possibile e di aiutare i miei compagni, e tutta la realtà, per raggiungere gli obbiettivi prefissati."