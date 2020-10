Vergamini-Fabrizi sfrecciano al Ferrari Tribute della Mille Miglia

Altri articoli in Sport

giovedì, 29 ottobre 2020, 08:19

Se appena due giorni la maggioranza dei club partecipanti ai nove giorni della Serie D versione 2020-2021 aveva deciso di continuare regolarmente il torneo, tutta la quarta serie nazionale deve fare i conti con la crescita dei contagi da Covid-19

mercoledì, 28 ottobre 2020, 16:16

La stagione del calcio dilettantistico e giovanile, dopo un inizio tribolato e disagiato, si è già fermata, almeno per il momento. Uno stop decretato prima dal Governatore della Toscana Eugenio Giani, seguito poi dal dpcm del presidente del consiglio Giuseppe Conte: la L.N.D.

mercoledì, 28 ottobre 2020, 12:19

Ancora una volta il Seven Speed Racing protagonista sulle strade dei rally toscani. Dopo la vittoria di classe N2 a Casciana Terme, l'equipaggio Bravi-Maddaleni concede il bis trionfando anche sulle strade maremmane

martedì, 27 ottobre 2020, 08:23

Il team lucchese coglie la quarta posizione nel contesto riservato alle vetture a due ruote motrici proposto dal Rally Due Valli con Davide Nicelli, sulla Peugeot 208 R2B "gommata" Pirelli. Al Trofeo Maremma sorridono Pierluigi Della Maggiora, nono assoluto sulla Skoda Fabia R5 ed Emanuel Forieri, secondo nella speciale classifica...

lunedì, 26 ottobre 2020, 13:13

In uno dei momenti bui di questo periodo, l’attività del GP Parco Alpi Apuane Team Ecoverde è andata avanti, con risultati come sempre ottimi. A Ponte Buggianese, nel percorso del ciclodromo, è andata in scena la “Ponte Buggianese Run” sulle distanze di dieci chilometri, mezza maratona e maratona

lunedì, 26 ottobre 2020, 13:09

L’ultimo atto della stagione 2020 della Corsa in Montagna si chiude con un altro bellissimo podio per la squadra femminile del GS Orecchiella Garfagnana, che conquista il terzo posto nel Campionato Italiano di Corsa in Montagna 2020