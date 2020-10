Sport



Welcome to the jungle: si gioca nei Dilettanti, stop a Terza e giovanili

lunedì, 19 ottobre 2020, 21:48

di simone pierotti

La montagna ha partorito il topolino: pare la metafora giusta per definire l’ennesimo decreto del Governo che sembra adottare sempre più la politica della pillola addolcita. Un giro di vite progressivo, un colpo oggi e un colpo domani che sta probabilmente prolungando la lenta agonia dello sport dilettantistico. Evidentemente in pochi lo hanno capito o non lo vogliono capire, come coloro che oggi esultano e incensano la F.I.G.C. per aver tenuto in vita il loro moderno “panem et circenses”.

Così, dopo la ripartenza piena di incognite e dubbi, piena ovviamente di spese e di (quasi) zero aiuti da parte dello Stato e delle Federazioni, con un protocollo sanitario di difficile attuazione e regole sociali difficilmente compatibili con la vita di un qualsiasi dilettante (o amatore), ecco un primo decreto, quello della scorsa settimana, con la limitazione al 15% degli spettatori negli impianti sportivi, se non in taluni casi le porte chiuse. Tutto ok, nessuno protesta e così mister Conte (che non è l’allenatore dell’Inter) ci prende gusto e bissa, a sette giorni di distanza, con un nuovo e temuto d.p.c.m.

Dopo aver colpito una delle poche fonti di sostentamento delle società sportive, gli spettatori (quella degli sponsor era già stata colpita dal lockdown), oggi si colpisce l’ultima, o quasi, risorsa, quella costituita dai settori giovanili e dalle scuole calcio. Il nuovo decreto, infatti, dopo un’incredibile zig zag tra terminologie che hanno dato adito a mille interpretazioni, è stato chiarito: da domani stop al calcio di base, ovvero la scuola calcio e i settori giovanili provinciali, consentiti solo i campionati delle giovanili regionali e i campionati delle prime squadre dall’Eccellenza fino alla Seconda Categoria. Stop alla Terza Categoria!

Una suddivisione del calcio dilettantistico e giovanile che non aveva eguali prima di oggi. Dalla seconda categoria in su le società diventano dilettanti di Serie A. Idem per i settori giovanili: in ambito regionale il virus non circola, il pericolo è scongiurato chiudendo le partite degli esordienti o dei pulcini: meglio far spostare centinaia di persona da una provincia all’altra.