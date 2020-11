Ad Alessandro Bravi il titolo "piloti" del Premio Rally Automobile Club Lucca

Altri articoli in Sport

sabato, 28 novembre 2020, 17:20

La notizia era già nell'aria da diversi giorni ma, tramite l'odierno comunicato della Lega Nazionale Dilettanti Toscana, sono state ufficializzate le nuove date di scadenza, per svincoli e trasferimenti, riguardanti la stagione 2020-2021

mercoledì, 25 novembre 2020, 11:11

Con il quarto successo consecutivo, Paolo Andreucci e Anna Andreussi al Tuscan Rewind, si laureano campioni italiani rally 2 ruote motrici. Inarrestabili, quattro partenze e quattro vittorie, che gli hanno permesso di recuperare l'assenza nella gara iniziale di Roma che, nonostante avesse doppio punteggio, non è bastato agli avversari per aggiudicarsi il titolo

lunedì, 23 novembre 2020, 19:02

Il Covid-19 ha mutato radicalmente le abitudini e, per tanti, è divenuto impossibile dare l’ultimo saluto agli amici che se ne vanno. Non per questo, tuttavia, si possono dimenticare: così la pensa Franco Pedreschi, la “bandiera” del calcio di Castelnuovo

lunedì, 23 novembre 2020, 09:44

Significativa prova di carattere, per il giovane pilota di Bagni di Lucca, all'ultima fatica della stagione sugli sterrati senesi, dove ha primeggiato nella serie "due ruote motrici junior" e nel Trofeo Peugeot, sempre al volante della Peugeot 208 R2 della GF Racing, affiancato da Marco Pollicino

giovedì, 19 novembre 2020, 17:50

Dopo tre successi consecutivi, il garfagnino Paolo Andreucci si presenta in Toscana, affiancato dalla veterana Anna Andreussi, al via del Tuscan Rewind, per puntare all'ennesima vittoria in campionato e per aggiudicarsi il titolo tra le due ruote motrici

martedì, 17 novembre 2020, 12:14

Risultato storico per la nazionale di San Marino, la cenerentola delle nazionali, che ha centrato due pareggi in due gare consecutive, per di più ufficiali