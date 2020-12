Sport



Alessia Barfucci, l’amazzone di Castiglione vola alto con la sua Kira

lunedì, 30 novembre 2020, 18:50

di simone pierotti

Il 2020 non sarà ricordato come anno particolarmente attivo per le attività sportive in generale, con il blocco di campionati e tornei anche a livello individuale. C’è tuttavia chi non si ferma mai e non si è fermato nemmeno in questa occasione: è l’equitazione. Nell’ultimo fine settimana si sono svolti a Pontedera i campionati regionali giovanili, a cui le giovani e promettenti ragazze del Club Ippico Barga si sono messe in luce. Impegnata nel salto a ostacoli, a cavallo della sua stupenda Kira, una giovane garfagnina, la 15enne Alessia Barfucci. Un giovane talento della disciplina che ha ottenuto anche importanti risultati nelle categorie più piccole sia a livello regionale che nazionale; quest’anno il cambio di categoria e probabilmente, domenica, Alessia ha pagato un pizzico di inesperienza. Dopo un ottimo inizio, un paio di piccoli errori nella prova di domenica, le hanno fatto abbandonare la possibilità di salire ancora sul podio, chiudendo al 9° posto, comunque un bel risultato.

A fare il tifo per Alessia tutta la famiglia che, da sempre, la segue in questa particolare ma molto impegnativa disciplina sportiva. Uno sport che è stata la logica conseguenza di un amore, quello della giovane per i cavalli, iniziata circa dieci anni fa, quando i genitori le comprarono il primo animale. Oggi Alessia ha due splendidi esemplari, Kira, cavallo attuale da gara, e Aria, un doppio pony con cui gareggiava fino a pochi anni fa. Cinque anni fa Alessia è entrata a far parte del Club Ippico Barga dove, in pratica, si reca almeno sei giorni alla settimana, per far muovere il cavallo e per allenarsi. Un impegno importante, quindi, e costante perché, come ci spiegano, il cavallo non conosce soste ed ha necessità. Per l’amazzone di Castiglione, e per la sua famiglia, tuttavia, non si tratta di un sacrificio ma di una grande passione e dell’amore per questi bellissimi animali.