Atletica, Idea Pieroni tra i convocati per l'Arma

domenica, 8 novembre 2020, 08:19

Sul sito dell’Arma dei Carabinieri sono state pubblicate le graduatorie finali del bando per l’arruolamento di quattro sportivi nell’atletica, due uomini e due donne, e tra queste ultime risulta pure la saltatrice in alto filecchiese Idea Pieroni. Un traguardo importante e combattuto tra numerosissimi atleti che apre uno spiraglio di buone notizie in questo anno in generale decisamente problematico per tutti gli sport: anche Idea infatti, dopo il personale a 190 centimetri ottenuto a inizio anno, si è arresa al fatto che il lockdown di due mesi abbia influito molto negativamente sulle sue prestazioni (nonostante il costante impegno sia dentro che fuori casa, nonché in tutte le manifestazioni). Si spera quindi in un buon rientro (se sarà possibile) a gennaio, pronta per iniziare un nuovo anno di competizioni internazionali e non, che vedrebbe come possibile ciliegina sulla torta anche le olimpiadi di Tokyo, rimandate alla prossima estate.

Assieme a lei convocati anche la fondista Angela Mettevi, il lanciatore Riccardo Ferrara e il decatleta Dario Dester: tutti e quattro partiranno nella prossima settimana in direzione Roma, per seguire i corsi e l’addestramento necessari per entrare ufficialmente a far parte dell'Arma.

“Sono molto felice di questo traguardo - dichiara Idea -, sono certa che si tratti di un ottimo punto di partenza per quella che spero diventi un lavoro a tutti gli effetti, sebbene non ho intenzione di rinunciare agli studi universitari, almeno per ora.”

Ricordiamo infatti che la giovane frequenta il quinto anno al liceo sportivo E. Fermi di Lucca e che quest’anno dovrà affrontare la maturità, ovviamente cercando di destreggiarsi per il prossimo mese fra le lezioni online di scuola e quelle in caserma.

“Posso dire - conclude Idea - che sicuramente non sarei arrivata fin qui senza il supporto e il sostegno dei miei amici, della mia famiglia e delle mie squadre: l'atletica Virtus Lucca e il gruppo Marciatori Barga, in cui sono cresciuta. Un ringraziamento particolare va anche ai miei due allenatori, Vinicio Bertoli e Stefano Giardi, che mi hanno aiutato a crescere non solo sportivamente.”



V. P.