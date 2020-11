Sport



C’è un po' di Castelnuovo negli storici pareggi della nazionale di San Marino

martedì, 17 novembre 2020, 12:14

di simone pierotti

Risultato storico per la nazionale di San Marino, la cenerentola delle nazionali, che ha centrato due pareggi in due gare consecutive, per di più ufficiali. Un piccolo grande record per i “Titani”, un gruppo di dilettanti e semi professionisti del calcio che, quando la nazionale chiama, svestono i panni di impiegati ed operai, studenti e baristi, e girano l’Europa a sfidare i più forti calciatori nei palcoscenici più prestigiosi.

Tra questi calciatori c’è Mirko Palazzi, difensore classe 1987, nativo di Rimini ma con passaporto sanmarinese, che ha un legame con la Garfagnana, avendo militato nel Castelnuovo, allora allenato da mister Tazzioli, ai tempi della Serie C2. Era la stagione 2006/2007 e i gialloblu confidavano molto nelle qualità del giovane difensore ma, dopo due sparute apparizioni, una in campionato e una in Coppa (con una rete peraltro), il ragazzo fu fermato da un brutto infortunio. La carriera di Palazzi ha poi spiccato il volo, vestendo diverse maglie tra Serie C e Serie D: tre stagioni a Rimini con un campionato vinto e due stagioni in Lega Pro, tra i professionisti anche a Cosenza e San Marino. Al tempo stesso, grazie al doppio tesseramento, Palazzi poteva giocare nel campionato della Repubblica di San Marino, con il Tre Penne, con cui ha vinto praticamente tutto ed ha esordito in Coppa Uefa, realizzando addirittura una doppietta.

Il difensore è anche uno dei perni della nazionale del Monte Titano, con ben 53 presenze ed una rete (in Azerbaigian). Tre storici punti, il primo contro l’Estonia nelle qualificazioni ad Euro 2016, gli ultimi due negli incontri di Nation League contro Liechtenstein e Gibilterra.

Un risultato storico salutato da tanti servizi sulle tv di mezzo mondo. Palazzi quest’anno gioca in Serie D nella Marignanese Cattolica e, scherzo del destino, ha affrontato il Seravezza di Valter Vangioni e Luigi Grassi, suoi ex compagni ai tempi del Castelnuovo.